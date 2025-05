"Ce n'est pas le cas d'Anderlecht" : Chrístos Tzólis prévient les Mauves avant la finale de la Coupe de Belgique

Bruges abordera la finale de la Coupe contre Anderlecht avec une grande confiance. En reprenant de nouveau les commandes des Champions' Play-offs, les Blauw en Zwart mettent la pression sur l'Union et le KRC Genk. En pleine forme, Christos Tzolis s'est exprimé après le match contre La Gantoise.

Après un décevant 1 sur 6 contre l'Union, le Club de Bruges devait se ressaisir face à La Gantoise, la moins performante des équipes des Champions' Play-offs. Et pourtant, ce sont les Buffalos qui ont ouvert la marque après une demi-heure de jeu.

Mais juste avant la pause, Vermant a égalisé, et dans le quart d'heure suivant la mi-temps, le Club de Bruges a pris le large pour mener 4-1 grâce à un doublé de Vermant et un nouveau but de Tzolis. Une victoire qui permet aux Blauw en Zwart de renforcer leur confiance avant la finale de la Coupe de Belgique dimanche contre Anderlecht.

Une confiance retrouvée, notamment pour Christos Tzolis, auteur de son sixième but dans ces Play-offs. "C'était un match complet de notre part. Nous avons été menés, mais j'avais le sentiment que nous avions toujours tout sous contrôle", a-t-il déclaré.

"Nous avons peut-être eu un peu de mal avec la chaleur en première mi-temps", a reconnu le Grec, qui a toutefois terminé la rencontre. À l'inverse, Anderlecht a aligné son équipe B quelques jours avant la finale de la Coupe.

Tzólis prévient Anderlecht que Bruges est prêt

"Nous jouons pour le titre, ce qui n'est pas le cas d'Anderlecht. Leur objectif est clairement de remporter cette finale. Mais nous avons l'habitude de jouer deux fois par semaine en raison de la Ligue des Champions, et nous serons prêts à soulever la Coupe," conclut le Grec.