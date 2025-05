Une finale de Coupe comme un cheveu dans la soupe : "Ca arrive en pleine course au titre..."

Dimanche, la finale de la Croky Cup est au programme. Un match qui tombe en pleine course au titre pour le Club de Bruges.

Le Club de Bruges n'a plus remporté de Coupe depuis dix ans, et, coïncidence : c'était déjà contre le RSC Anderlecht en finale. La motivation est donc bien présente côté brugeois.

"Cela fait exactement dix ans que nous avons remporté notre dernière Coupe. Et une fois de plus, c'est contre Anderlecht, de toute façon un adversaire chargé d'histoire pour nous. Il est donc logique que cela ajoute plus de tension", résume Brandon Mechele pour Sporza.

Le défenseur central du Club de Bruges pointe tout de même un gros bémol. En effet, le Club de Bruges est également à trois journées d'un possible titre et n'a pas pu faire tourner cette semaine en championnat avant la finale, au contraire d'Anderlecht.

La date de la finale ce 4 mai est donc, comme souvent, un peu maladroite. "Je trouve toujours le timing étrange, en plein milieu des Playoffs. Si cette finale avait lieu complètement à la fin de la saison, on pourrait s'y préparer pleinement. Maintenant, elle tombe en plein milieu d'une course au titre", regrette Mechele.

Reste à voir si la fatigue physique ou mentale jouera dans les têtes côté Club de Bruges. Alors que du côté anderlechtois, cette finale est l'occasion de réussir sa saison...