LIVE Coupe du monde 19/7

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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C'était le dernier match, c'était la dernière conférence de presse. Logiquement ému, Didier Deschamps a évoqué la défaite frustrante en petite finale, ainsi que l'héritage qu'il lèguera aux "Bleus". (Lire la suite)

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Après le football américain et le soccer, le Hard Rock Stadium de Miami a eu droit à un match de tennis si l’on ne regardait que le score (4-6). La médaille de bronze revient à l’Angleterre qui est parvenue à se faire peur en deuxième mi-temps malgré un avantage de 4 buts. (Lire la suite)

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