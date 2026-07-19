Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : fatigué de la Belgique, un ancien membre du staff des Diables s'exile en Inde
Photo: © Photonews
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Voilà plusieurs mois que Vital Borkelmans était sans club. L'ancien adjoint de Marc Wilmots chez les Diables Rouges a retrouvé de l'embauche en Inde. De quoi continuer son tour du monde en ballon, dans un club tout récemment fondé.

Présent dans le staff des Diables Rouges de 2012 à 2016 sous l'égide de Marc Wilmots, Vital Borkelmans a ensuite entretenu des rapports assez distants avec le football belge. Après ses quatre ans comme fourmi ouvrière de la sélection belge, l'ancien arrière gauche du Club de Bruges (457 matchs pour les Blauw en Zwart) est devenu le sélectionneur de la Jordanie.

Il est ensuite toutefois revenu en Belgique, pour prendre en charge les jeunes du FC Knokke. Mais la déception de ne pas se voir confier un poste plus important a rapidement pris le dessus. Un malaise vis-à-vis des dirigeants belges, et même vis-à-vis du board de Knokke, qui n'a pas pensé à lui lorsque l'entraîneur de l'équipe première a fait ses bagages.

Vital Borkelmans pas apprécié à sa juste valeur par le football belge ?

"Je n’ai même pas eu l’occasion de venir pour une interview et d’échanger des idées. Il n’y a aucun respect pour ma carrière et mon travail en Belgique et certainement pas à Knokke", déplorait-il. "On ne veut plus de moi, ici".

Borkelmans a alors repris son baluchon pour partir en Irak. Il y est devenu conseiller pour le club de première division d'Al-Zawraa en mars 2025. L'aventure a duré sept mois, jusqu'en octobre dernier. Sans club depuis, l'entraîneur de 63 ans a retrouvé un nouveau challenge. Loin de nos frontières, on pouvait s'en douter.


Le natif de Maaseik travaillera en Inde, pour le club du FC Forca Kochi. Le club a été fondé il y a deux ans à peine et est détenu par l'acteur et réalisateur Prithviraj Sukumaran ainsi que son épouse Supriya Menon. Il évolue dans le championnat de l'état de Kerala.

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