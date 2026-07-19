Du jamais-vu : la FIFA bat le record de revenus grâce à la Coupe du monde 2026

Le Mondial n'est pas encore terminé que la FIFA affiche un résultat historique. Ses recettes devraient atteindre 15 milliards de dollars, bien au-delà des prévisions.

Selon The Guardian, Gianni Infantino a annoncé samedi aux fédérations membres que le tournoi avait généré 15 milliards de dollars de recettes. La FIFA tablait initialement sur 11 milliards de dollars. Le résultat dépasse largement les prévisions.

La FIFA au-delà de ses propres attentes

L'élargissement de la Coupe du monde a joué un rôle important. Avec davantage de pays et de matchs, la FIFA a plus d'occasions de vendre des billets, des offres d'hospitalité et des partenariats commerciaux. Selon plusieurs sources, ce sont la billetterie et les formules VIP qui ont permis d'atteindre les 15 milliards de dollars.

La Coupe du monde est le rendez-vous sportif le plus prestigieux du football, mais son poids économique ne cesse de grandir. Aux États-Unis, le spectacle et les expériences VIP occupent une place centrale.

Billets trop chers et revente

Le marché de la revente rapporte beaucoup à la FIFA. L'organisation prélève 15 % auprès de l'acheteur et 15 % auprès du vendeur. Quand les billets atteignent des prix très élevés, les commissions grimpent rapidement.

Samedi soir, des offres haut de gamme étaient disponibles pour la finale entre l'Espagne et l'Argentine sur la plateforme officielle de la FIFA. Une place dans la "Trophy Lounge" coûtait 34 500 dollars par personne.





À ce prix-là, ce n'est plus assister à un match. La FIFA vend une expérience complète à un public prêt à dépenser une somme considérable pour suivre la finale dans des conditions privilégiées. Pour de nombreux supporters, elles montrent à quel point assister à une Coupe du monde est devenu coûteux.

Infantino renforce sa position

Le président de la FIFA sort d'un mois mouvementé. L'affaire Folarin Balogun a provoqué de nombreuses réactions, surtout en Europe. Expulsé face à la Bosnie, l'attaquant américain n'a pas été suspendu conte la Belgique.

La FIFA assure que cette décision a été prise de manière indépendante par sa commission de discipline. Cela n'a pas empêché les critiques, plusieurs fédérations européennes étaient sceptiques.

Les fédérations membres profiteront de cette manne financière, ce qui pourrait réduire les oppositions à l'égard d'Infantino. Selon la même source, le président de la FIFA disposerait du soutien de plus de 200 fédérations en vue de sa réélection en mars prochain.

Les États-Unis en veulent plus

Les États-Unis souhaitent accueillir à nouveau la compétition. La prochaine édition de la Coupe du monde ouverte aux candidatures est celle de 2038.