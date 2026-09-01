OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

Fabien Chaliaud, journaliste football
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OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle
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Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues".

Nicolas Baccus

OFFICIEL : Matías Fernández-Pardo quitte Lille et rejoint Newcastle

La saga est définitivement terminée. Matías Fernández-Pardo est officiellement un joueur de Newcastle. Le Diable Rouge portera le numéro 20 et a signé "un contrat de longue durée" avec le club anglais.

"Je suis vraiment très heureux d'être ici et très fier de rejoindre un club aussi important", a-t-il déclaré. "J'ai parlé avec l'entraîneur et il m'a vraiment montré à quel point il souhaitait me voir ici. Pour la progression de ma carrière, venir ici était totalement logique, donc je n'ai pas hésité."

"Je connais le club, je connais le stade et je sais que l'ambiance y est fantastique. J'ai suivi l'équipe. Ce que j'ai vu, c'est une équipe très ambitieuse, qui veut attaquer, aller de l'avant, mettre énormément de pression sur ses adversaires et aller les chercher. C'est vraiment quelque chose auquel je veux prendre part. Je suis encore jeune, j'ai toujours faim et c'est pour cela que je suis ici. Je veux continuer à progresser avec Newcastle. J'ai hâte de commencer cette magnifique aventure ici."

Nicolas Baccus

Matias Fernández-Pardo à Newcastle : tous les documents sont signés par Lille et le club anglais

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a annoncé ce mardi matin que tous les documents ont été signés par Lille et Newcastle pour le transfert de Matias Fernández-Pardo dans le club anglais. L'officialisation du transfert ne semble désormais plus être qu'une question de temps.

Matias Fernández-Pardo va bien quitter le LOSC et franchir un cap important dans sa carrière en rejoignant un club de Premier League. Le montant du transfert est de 65 millions d'euros garantis, assorti d'un pourcentage à la revente proche de 20 %, rapporte le quotidien français L'Équipe.

Matias Fernandez-Pardo à Newcastle : le Diable Rouge est arrivé pour boucler son transfert

Matias Fernandez-Pardo a posé le pied à Newcastle. Le journaliste mercato Sacha Tavolieri a partagé une photo du Diable Rouge dans une voiture, entouré de ses proches, peu après son arrivée en Angleterre. Le joueur de 21 ans doit passer sa visite médicale pour finaliser son transfert. Une arrivée qu'il souhaitait, puisqu'il avait poussé pour pouvoir rejoindre les Magpies.

Newcastle et Lille ont trouvé un accord pour son transfert, qui devrait rapporter 60 millions d'euros au club français, sans compter les bonus. Fernandez-Pardo avait donné son feu vert au projet anglais. Sauf problème lors des dernières formalités, l'attaquant va quitter la Ligue 1 pour découvrir la Premier League sous les couleurs de Newcastle.

Nicolas Baccus

Accord conclu : Matias Fernandez-Pardo va rejoindre Newcastle

Matías Fernández-Pardo va rejoindre Newcastle, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Un accord a été conclu entre Lille et les Magpies. Le journaliste a lancé son célèbre "Here We Go", signifiant que le transfert va être bouclé.

Le transfert est estimé à 60 millions d'euros, plus des bonus. Le Diable Rouge, qui avait déjà donné son accord au projet des Magpies, va s'envoler pour l'Angleterre ce lundi. À 21 ans, le buteur néo-Diable Rouge va découvrir la Premier League et quitte Lille, club où il était revenu après y avoir été en partie formé.

Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues".

Matias Fernandez-Pardo pourrait bien quitter Lille dans les derniers jours du mercato. Courtisé depuis plusieurs semaines, l’international belge de 21 ans, qui a déjà clairement manifesté son envie d'ailleurs, se rapproche désormais de Newcastle, avec qui les discussions seraient très avancées. Les "Magpies" se seraient rapprochés des exigences financières du LOSC. Un dénouement qui pourrait mettre fin à un été particulièrement mouvementé entre l'ailier diabolique et le club nordiste.

L'Atlético de Madrid, premier à se positionner

Newcastle avait concrètement manifesté son intérêt pour Fernandez-Pardo ces derniers jours, après avoir déjà vu l’Atlético de Madrid se positionner sur le dossier. Une première proposition anglaise, estimée autour de 40 millions d’euros hors bonus, avait été transmise sur le bureau des dirigeants lillois.

Depuis, les négociations ont progressé dans le bon sens. Selon les dernières informations de Sky Germany, Newcastle serait désormais proche d’un accord avec Lille et aurait sensiblement rapproché son offre du montant réclamé par le club français, qualifié pour la première phase de la Ligue des Champions.

Le profil de l'ailier belge, capable aussi de jouer en pointe, séduit particulièrement les "Magpies". Matias Fernandez-Pardo représente un investissement sur l’avenir pour le club anglais, qui souhaite renforcer son secteur offensif avec le joueur à peine âgé de 21 ans.

Une relation de plus en plus tendue avec Lille

Derrière cette possible opération se trouve toutefois un dossier beaucoup plus conflictuel. Matias Fernandez-Pardo souhaite depuis plusieurs mois quitter Lille, malgré un contrat qui court jusqu’en 2029. Le joueur avait déjà exprimé des envies de départ l’été dernier, sans obtenir gain de cause.

La situation s’est progressivement tendue. Olivier Létang, le président du LOSC, avait publiquement affiché sa fermeté en indiquant que le joueur n’avait jamais été autorisé à partir. De son côté, Fernandez-Pardo a maintenu sa volonté de changer d’air, y compris malgré la perspective de disputer la Ligue des champions avec Lille.

Le bras de fer a franchi un nouveau cap ces derniers jours. Fernandez-Pardo a été écarté du groupe lillois et ne s’entraîne plus avec l’équipe première jusqu’à la fermeture du mercato. Une décision qui illustre l'extrême tension entourant désormais l'avenir du jeune Diable rouge, présent lors de la dernière Coupe du monde.

Une belle plus-value pour le LOSC

Lille avait investi environ 11,5 millions d’euros pour recruter Fernandez-Pardo à La Gantoise, en 2024. Deux ans plus tard, le club nordiste pourrait donc réaliser une plus-value considérable si les discussions avec Newcastle aboutissent.

Le LOSC n’entend toutefois pas brader son joueur. Le club avait encore récemment affiché son souhait de le conserver, notamment en l’absence d’une solution de remplacement. Les dirigeants lillois doivent désormais arbitrer entre leurs exigences sportives et financières et la volonté clairement affichée du joueur. Garder un joueur contre son gré s'est aussi rarement avéré payant, sportivement parlant.

Des "Dogues" aux "pies"

Pour Matias Fernandez-Pardo, Newcastle représenterait une nouvelle étape majeure dans une carrière qui s’accélère. Pour les "Dogues", son départ serait en revanche l’épilogue d’un dossier devenu particulièrement tendu, même si le remplacer rapidement, alors que le mercato touche à sa fin, s'annonce une mission assez compliqué. Après plusieurs semaines de bras de fer, le dénouement semble donc se rapprocher.

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