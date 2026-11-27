Adriano Bertaccini réalise un retour remarqué à Anderlecht. Il y a encore quelques mois, l'attaquant semblait se diriger vers la sortie, mais il oblige désormais Vitor Bruno à compter de plus en plus avec lui. Les supporters sont eux aussi totalement conquis : après son but contre l'OFI Crète, son nom a une nouvelle fois été scandé dans le parcage mauve.

L'attaquant de 26 ans est monté au jeu jeudi en Grèce après 71 minutes et a fixé le score final à 1-3 en fin de rencontre. Il s'agissait du premier but européen de sa carrière. Auparavant, il avait déjà transformé le penalty décisif contre Louvain. Ses entrées en jeu ont ainsi quasi systématiquement un impact concret au marquoir cette saison.

De joueur excédentaire à supersub

Les chiffres rendent son histoire encore plus frappante. Bertaccini compte cinq buts cette saison en seulement 154 minutes de jeu, soit une moyenne d'un but toutes les 31 minutes. Il est ainsi de loin l'un des finisseurs les plus efficaces chez les Mauves et Blancs. Après le match, Giulian Biancone n'a pas caché son admiration et a surtout salué la grande force mentale de son équipier.

Le revirement est remarquable, puisque Bertaccini avait auparavant disparu des plans et avait même été autorisé à partir. Un retour vers son ancien club de Saint-Trond ne s'est pas concrétisé et l'attaquant a longtemps dû se contenter d'un temps de jeu limité. Avant son arrivée, il était ecnore l'un des hommes forts de Saint-Trond, avec 21 buts et 4 assists en 36 matches de championnat. Anderlecht avait déboursé tout de même plus de cinq millions d'euros pour l'amener au Lotto Park.

Une concurrence de plus en plus forte

Une place de titulaire ne semble pas encore évidente. Mihajlo Cvetkovic reste une option importante et Tawfik Bentayeb a impressionné contre l'OFI Crète avec un but et une solide prestation. Il devient néanmoins de plus en plus difficile pour Vitor Bruno d'ignorer Bertaccini. L'attaquant n'apporte pas seulement son sens du but, il travaille également pour l'équipe sans ballon.

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Le contraste avec la production offensive limitée d'Anderlecht en championnat est en outre frappant. Les Mauves et Blancs éprouvaient des difficultés à marquer facilement avant le déplacement européen (seules cinq équipes de D1A renseignent un rendement offensif plus faible), tandis que Bertaccini se montre particulièrement efficace à chaque occasion. S'il maintient cette productivité, son rôle ne pourra sans doute que prendre de l'ampleur au cours des prochaines semaines.