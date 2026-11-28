Le Club de Bruges veut reprendre sa marche en avant à l'occasion de sa visite au Standard. Mais le déplacements en bords de Meuse n'ont pas souvent réussi aux Blauw en Zwart ces dernières saisons.

Des Reds aux Rouches : battus 0-3 par Liverpool, le Club de Bruges veut se reprendre, sous peine d'être potentiellement distancé par l'Union Saint-Gilloise en tête du classement. Mais ce ne sera pas une formalité.

Ces dernières années, Sclessin est devenu une véritable bête noire pour les Blauw en Zwart : lors de ses treize dernières confrontations en bords de Meuse, le Club ne s’est imposé qu’à une seule reprise.

Sclessin, loin d'être un terrain conquis

Cela se traduit par un bilan particulièrement maigre de huit points sur 39, avec cinq partages et sept défaites lors des douze autres rencontres. Pour se réconforter, Bruges peut s'appuyer sur le fait que cette fameuse victoire est tombée lors du dernier déplacement en principauté.

Mais même là, les visiteurs avaient souffert, encaissant l'ouverture du score signée Rafiki Saïd après à peine huit minutes de jeu. Il avait fallu l'exclusion (très discutée) de Marlon Fossey à l'heure de jeu et un but de Roméo Vermant dans les arrêts de jeu pour permettre à Bruges de passer devant.

Un bilan brugeois à deux visages en déplacement

Il est frappant de constater que le Club s’en sort généralement bien mieux en déplacement dans les autres affiches. Il a ainsi pris douze points lors de ses dix derniers déplacements à l’Union, et treize points de plus à Anderlecht qu’au Standard.



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Ivan Leko peut toutefois s’appuyer sur la forme actuelle de son équipe à l’extérieur : le Club a remporté sept de ses huit matches en déplacement cette saison, avec notamment des victoires à l’Inter et au PSV. Demain, c'est un nouveau test grandeur nature qui l'attend.