Après deux buts annulés en première période, le Standard s'est payé le scalp du Club de Bruges, ce dimanche à Sclessin. Découvrez les notes attribuées aux joueurs de Vincent Euvrard pour cette rencontre. Spoiler alert : elles sont élevées.

Matthieu Epolo (8)

Il s'attendait à une soirée chargée et n'a pas été déçu en première période, où il a maintenu le Standard dans le match avant de regarder ses coéquipiers faire le reste du travail.

Henry Lawrence (7)

Bruges est souvent passé par Forbs, côté Mortensen, et l'a moins mis à contribution. L'Anglais est resté fidèle à lui-même et a bien étouffé Lemaréchal, puis Virgili.

Ibe Hautekiet (8)



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Solide prestation dans les duels, dans ses blocs défensifs et dans son placement. Incontestablement devenu le leader de la défense du Standard.

Ibrahim Karamoko (7)

Chargé d'aller chercher les ballons dans la profondeur, il a été mis à rude épreuve par Forbs et Tresoldi, mais n'a pas failli.

Gustav Mortensen (7)

Son match dans le match avec Forbs était déséquilibré sur le papier, et ça s'est confirmé. Le Portugais a fait mal au Danois, qui n'a cessé de reculer, mais qui a su se montrer offensivement, avec un assist à la clé. Prestation courageuse de sa part.

Ryan Fosso (6)

Mal entré dans son match et sauvé par Epolo au quart d'heure après une mauvaise passe en retrait, il est ensuite monté en puissance et a récupéré des ballons qui ont soulagé les siens.

Alexis Trouillet (7)

Important pour permettre au Standard de ne pas perdre pied dans l'entrejeu et pour diriger le jeu vers l'avant à la relance.

Rayan Touzghar (7)

Un manque de tranchant devant le but, alors qu'il se procure pourtant des occasions d'inscrire son premier but, mais une solide prestation d'ensemble et un sauvetage sur la ligne.

Salieu Drammeh (8)

Un doublé en cinq minutes de jeu, coupé par la mi-temps. Sans être étincelant ni déroutant, il a su saisir des opportunités à merveille.

Adnane Abid (8)

Forcé d'aider Mortensen face à Forbs, il a parfois récupéré le ballon très bas, mais a su s'infiltrer entre quatre Brugeois et servir Drammeh pour le 1-0, avant d'être décisif aussi sur le 2-0.

Dennis Ayensa (8)

Quasiment jamais servi pendant 50 minutes, il a affiché 100 % d'efficacité en reprenant le centre de Mortensen pour faire 3-0. Du Ayensa pur jus, lui qui est un poison constant pour les défenses adverses.

Non notés : Dimitri Lavalée, Marco Ilaimaharitra, Bruny Nsimba, Tobias Mohr, Daan Dierckx.