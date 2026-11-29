Le RSC Anderlecht a enchaîné en allant s'imposer du côté du Bosuil. L'Antwerp, qui alignait une équipe très jeune, a affiché un visage fort terne et le match dans son ensemble était d'un niveau assez affligeant.

Deux matchs médiocres, deux buts, six points : c'est tout ce qu'il faudra retenir et cela suffira certainement à Vitor Bruno, conscient du besoin pour le RSC Anderlecht d'engranger les unités. En déplacement au Bosuil, les Mauves ont remporté une courte victoire méritée contre un Antwerp au visage trop juvénile pour être à niveau.

Dès l'entame de match, le Great Old offre une grosse occasion à Anderlecht, qu'Ali Maamar ne parvient pas à transformer. Ce ne sera que l'une des nombreuses fautes directes de l'Antwerp, dans un match loin d'être emballant. Maamar, très actif, alerte Nozawa d'un bel enchaînement (27e). Dans un match très nerveux, Tawfik Bentayeb prendra un mauvais coup, qui forcera sa sortie pour Adriano Bertaccini (40e).

Un but et c'est tout pour Anderlecht

Pas habitué à monter si tôt cette saison, Bertaccini ne s'en formalise pas : il adresse une passe géniale à Mihajlo Cvetkovic, qui aurait dû mieux faire (45e). À la pause, nouvelle petite blessure : Marten Winkler sort pour Jayden Onia Seke. Le "ket" est malchanceux au terme d'une superbe action emmenée par Aasgaard (l'un des meilleurs sur le terrain), touchant le poteau sur un tir repoussé par Cvetkovic (61e).

Lukas Ambros, peu en vue jusque là, se réveillera ensuite au meilleur moment : le Tchèque adresse un caviar à Mihajlo Cvetkovic pour, enfin, l'ouverture du score (68e, 0-1). L'Antwerp, qui ne s'était que vaguement montré dangereux sur des contres jusque là, ne s'en relèvera pas.

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La montée de Salah amène un peu plus de dynamisme dans les rangs anversois, mais aucune occasion digne d'être mentionnée ne sera pour autant créée par le Matricule 1. Le RSC Anderlecht tient un 10/12 très intéressant (en attendant l'officialisation du retrait du point acquis à Bruges, qui ferait passer le total à 9/12) et pourra, à défaut de mieux, profiter d'un week-end de repos en l'absence de Coupe le week-end prochain.