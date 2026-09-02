OFFICIEL : après Mateo Biondic, l'Union Saint-Gilloise recrute à nouveau un joueur en provenance de D4 allemande

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L'Union Saint-Gilloise continue de miser sur des joueurs évoluant à un niveau inférieur. Cette fois, les Bruxellois sont allés chercher Dennis Egel en quatrième division allemande. Le défenseur va franchir un énorme cap dans sa carrière en quittant la Regionalliga pour rejoindre les Bruxellois.