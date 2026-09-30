Analyse Proche de Pierre Sage, première opportunité chez les pros : qui est Karim Mokeddem, T1 des U23 d'Anderlecht ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Proche de Pierre Sage, première opportunité chez les pros : qui est Karim Mokeddem, T1 des U23 d'Anderlecht ?
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Antoine Sibierski a choisi Karim Mokeddem pour remplacer Jelle Coen sur le banc du RSCA Futures, dernier de Challenger Pro League après le début de saison. Le Lyonnais est un routinier des divisions nationales en France, mais n'avait encore jamais reçu sa chance dans le monde professionnel. Il a notamment eu Pierre Sage sous ses ordres à l'AS Lyon-Duchère.

C'est officiel au Sporting d'Anderlecht. Antoine Sibierski a trouvé un nouvel entraîneur pour les U23, derniers de Challenger Pro League pendant cette trêve internationale, en la personne de Karim Mokeddem, qui remplace donc Jelle Coen. Le Français de 52 ans est assez méconnu chez nous, puisqu'il ne vient non pas de l'ESTAC Troyes, mais bien des divisions... amatrices. Il était actuellement en poste à Créteil en Nationale 1, au quatrième échelon du football français.

Avant ça, Sochaux, l'US Orléans ou le Stade Briochin, tous en division 3 et en division 4 au moment de son passage. Dix ans que Karim Mokeddem faisait partie du décor en Nationale. Mais le Lyonnais n'a jamais reçu l'occasion d'entraîner en Ligue 2 et en Ligue 1 et rêvait de rejoindre le monde professionnel.

Karim Mokeddem a eu Pierre Sage sous ses ordres

Car dans la ville lyonnaise qu'il connaît si bien, quelqu'un a créé un précédent. Pierre Sage, qui fut son entraîneur adjoint du côté de l'AS Lyon-Duchère en 2018-2019 avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais, d'y être propulsé sur le banc puis de lancer sa carrière, qui l'a amené aujourd'hui à accomplir son rêve en siégeant en Premier League, du côté de Crystal Palace.

"Karim est déterminé à entraîner en professionnel", témoignait Pierre Sage au micro de 13 heures foot.fr durant la saison 2023-2024, alors que Karim Mokeddem était en poste à Orléans. "Il est persévérant. Par exemple, il a postulé plusieurs fois au BEPF (Brevet d'entraîneur professionnel de Football, ndlr.) avant d’être admis. Il veut vivre du foot et il sait où il veut aller, c’est-à-dire le plus haut possible ; à La Duchère, il avait gardé son job de comptable dans une association. Parce qu’il savait que ce n’était pas perpétuel."

Une image "d'entraîneur de quartier"

Le nouvel entraîneur du RSCA Futures a donc toujours voulu travailler dans le monde professionnel, et son talent était reconnu par beaucoup en France. Pourquoi donc n'a-t-il pas reçu sa chance ? "Karim se définit toujours comme un entraîneur qui vient du fin fond du foot amateur. Il a une super réputation. Pourquoi il n’entraîne pas plus haut ? Je ne sais pas s’il le dira, mais il est catalogué comme l’entraîneur de quartier, qui a entraîné aux Minguettes et à La Duchère", estimait, à l'époque, Pierre Sage.

Lire aussi… OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen

Karim Mokeddem aurait voulu casser cette image en signant à Orléans, Sochaux et Créteil. Pari réussi, visiblement, puisqu'Antoine Sibierski l'a choisi pour le difficile poste d'entraîneur de l'équipe U23 du Sporting d'Anderlecht, où il faudra à la fois faire progresser individuellement les joueurs, assurer un lien entre les deux équipes professionnelles du club et prendre rapidement des points pour se sauver en Challenger Pro League.

"Karim, c’est quelqu’un de très proche des joueurs. Il fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Il prend soin d’eux, de leurs familles, de leurs enfants. Il a un charisme basé sur le respect et la proximité. Il ne met pas de barrières. Karim, comme il dit, c’est « Tu le jettes dans le désert, il rentre chez lui à pied ! », il a plein de punchlines comme ça", décrivait Pierre Sage au micro de 13 heures foot.fr.

Une tactique recherchée, un fort tempérament, mais aussi beaucoup d'humain

Dans un entretien accordé au même média, Mokeddem évoquait à l'époque ses inspirations. "L'Argentin Ricardo La Volpe pour les sorties recherchées, Marcelo Bielsa parce que j'aime bien jouer à 3, Franck Haise qui cherche constamment à améliorer ses idées, Carlo Ancelotti pour la gestion humaine, José Mourinho pour la tactique et la communication, Pep Guardiola pour la recherche de la perfection."

Rien que ça. C'est un sacré tempérament qui va venir secouer les Espoirs Anderlechtois, mais aussi un entraîneur visiblement doté d'un vrai sens tactique, qui attend depuis toujours une opportunité dans le monde professionnel. La voici venue grâce à Antoine Sibierski. Un coup de poker, tout de même, de la part du directeur sportif des Mauves.

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