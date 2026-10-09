Au Standard, Adnane Abid aborde le choc wallon avec confiance : "C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus"

Adnane Abid sait que le Standard doit réagir après ces trois semaines de trêve internationale et le 0/6 sur lequel restaient les Rouches. Le joueur le plus décisif du Matricule 16 depuis le début de la saison aborde le choc wallon contre le Sporting Charleroi, qui n'est "pas le Real Madrid non plus", avec confiance. Il estime que l'équipe a pu régler les quelques détails qui feront la différence pendant la trêve internationale.

Retour au football de club après trois semaines de trêve internationale. Du côté du Standard, Adnane Abid s'est présenté en conférence de presse quelques minutes avant Vincent Euvrard pour préfacer le choc wallon contre le Sporting Charleroi, qui se déroulera à huis clos dimanche après-midi (13h30).

"La période de trêve était longue. Quand tu es joueur, tu préfères enchaîner les matchs. Oui, même après deux défaites. On n'aime jamais terminer sur un mauvais sentiment et on préfère rectifier le tir immédiatement. On a profité de la trêve pour travailler les petits détails qui font la différence et qui nous ont manqué lors des deux derniers matchs."

Le Standard avait perdu les deux matchs dans les dernières minutes et sur phase arrêtée. "On a bien travaillé notre gestion des phases arrêtées pendant ces deux bonnes semaines. On doit surtout progresser défensivement, mais on apprend de mieux en mieux à gérer ces situations et on se sent vraiment prêts pour le match."

"C'est Charleroi, pas le Real Madrid non plus"

Ce match ne sera évidemment pas n'importe lequel pour les Rouches : un choc wallon, mais à huis clos après les événements du dernier match de la saison dernière. "Après Anderlecht, c'est le match le plus attendu par les supporters. C'est frustrant de savoir qu'ils ne seront pas dans le stade, mais on sait qu'ils nous soutiendront devant leur télévision ou en venant à l'académie et aux abords du stade. Le football est un sport de détails et ce genre de détail peut faire la différence."

Et il faudra, cette fois, que tous les détails soient au point pour les hommes de Vincent Euvrard, face à la belle surprise du début de saison. "Charleroi ? Je ne regarde pas trop leurs matchs, mais on les a analysés. Cinq victoires en six matchs, c'est bien. Mais ça reste Charleroi, ce n'est pas le Real Madrid non plus. Il faut garder ça en tête et aborder la rencontre avec confiance, parce qu'on sait qu'en corrigeant les détails et qu'en étant plus tranchants dans le dernier tiers, on peut gagner cette rencontre."



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Plus de pression au Standard qu'à Charleroi ? Une habitude selon Adnane Abid

Une rencontre que le Standard semble davantage dans l'obligation de gagner que Charleroi, compte tenu de la situation des deux équipes au classement : les Zèbres pourraient compter dix longueurs d'avance sur les Rouches en cas de succès !

"Est-on plus sous pression que Charleroi ? Je me sens sous pression depuis que je suis arrivé au Standard, j'ai tout de suite senti la différence quand je suis venu du Patro Eisden. On sait qu'on doit réagir quand on perd des matchs, mais il y a aussi de la pression quand on en gagne. On reste sur un 0/6, mais si on prend les cinq derniers matchs, c'est un 9/15 en se disant qu'on méritait mieux. Gagner contre Charleroi pourrait nous donner un boost pour la suite et on va tout faire pour le faire", a conclu Adnane Abid.