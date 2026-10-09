Thomas Foket pointe le grand problème des jeunes d’Anderlecht : "On ne peut pas gagner des matchs comme ça"

Les RSCA Futures vivent à nouveau une saison difficile. Après six journées, l’équipe U23 d’Anderlecht ne compte qu’un seul point et s’est séparée de Jelle Coen durant la trêve internationale. Le T1 a payé les mauvais résultats, mais selon Thomas Foket, le problème de l’équipe espoir des Mauves est plus profond que la seule question du poste d’entraîneur.

Le défenseur de 32 ans, utilisé comme joueur expérimenté de cette équipe U23, l’a encore constaté lors de la récente défaite 3-2 face aux Francs Borains. Selon Thomas Foket, Anderlecht avait pourtant suffisamment d’occasions pour repartir avec les trois points, mais a une nouvelle fois laissé filer le match à des moments où l’équipe devait se montrer plus solide défensivement.

“Nous avions beaucoup travaillé en amont pour mettre en place une stabilité défensive. Avec le talent que nous avons, les occasions doivent venir automatiquement. Le premier point à améliorer est d’éviter les buts encaissés, et nous parlons surtout des phases arrêtées", explique-t-il dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Deux corners réduisent tout le travail à néant

C’est précisément là que les choses ont à nouveau mal tourné contre les Francs Borains. Anderlecht a encaissé deux buts sur corner. Pour Foket, ce n’est pas un détail, mais un problème qui coûte des points à l’équipe, d’autant que ce n’était pas la première fois cette saison.

“À ce niveau, ce sont des choses très importantes. Et pourtant, deux corners sont encore entrés contre les Francs Borains. Ces têtes qui se baissent immédiatement... On ne peut pas gagner des matches comme ça. Vous pouvez avoir préparé le plus beau plan de jeu, ça ne vaut rien si vous ne soignez pas ces détails."

L’âge ne peut plus servir d’excuse

Foket, désormais âgé de 32 ans, ne veut pas non plus entendre l’argument selon lequel les Futures seraient tout simplement trop jeunes pour éviter ce genre d’erreurs. Anderlecht compte bel et bien des joueurs qui possèdent déjà de l’expérience en Challenger Pro League.



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“Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher derrière cela. Nous avons plusieurs joueurs dans le noyau qui évoluent déjà depuis quelques années en Challenger Pro League. Il faut donc arrêter de dire que c’est une question d’âge.”

Pour lui, le problème relève donc avant tout de l’exécution. Défendre sur un corner n’a, selon lui, pas grand-chose à voir avec l’âge ou le talent. “Tout le monde peut défendre un corner. Ce sont des aspects dans lesquels nous devons simplement devenir plus forts. Vous pouvez en effet travailler autant que vous voulez les automatismes et l’organisation défensive, si vous n’arrivez pas à les appliquer pendant le match…”, a-t-il conclu.