"Nous n'avons rien à perdre" : un ancien talent du Standard compte jouer un mauvais tour aux Rouches

Adam Nhaili retrouvera le Standard de Liège ce vendredi en seizièmes de finale de la Croky Cup. Le joueur de Dender évoque ce rendez-vous particulier.

Dender se prépare à un déplacement compliqué sur la pelouse du Standard de Liège, vendredi, en seizièmes de finale de la Croky Cup. Une rencontre particulière pour Adam Nhaili (21 ans), qui retrouvera son ancien club. Passé par les équipes de jeunes des Rouches entre 2014 et 2020, le milieu offensif avait ensuite rejoint Saint-Trond, où il a fait ses débuts en équipe première. Prêté à Dender par les Canaris depuis le début de la saison, le jeune joueur attend avec impatience ce retour à Sclessin.

Adam Nhaili estime que la pression est sur le Standard

"J'ai hâte d'affronter Matthieu Epolo", déclare Nhaili, qui entretient une bonne relation avec son ancien coéquipier. Selon lui, Dender peut aborder ce match de Coupe sans pression. "Nous n'avons rien à perdre et pouvons créer la surprise". Le Standard sera sous pression face à Dender, qui arrive à Sclessin en pleine confiance. Avec 18 points récoltés sur 21 possibles en Challenger Pro League, les Kadavers comptent s'appuyer sur leur bonne dynamique et leur style de jeu pour tenter de surprendre les Liégeois.

Nhaili doit encore se faire une place dans le onze de départ. Titularisé à deux reprises en six apparitions, le milieu offensif a su se montrer décisif. Auteur d'un but victorieux face au Patro Eisden et de trois passes décisives, le joueur de 21 ans prend progressivement ses marques.

La période difficile de Nhaili est derrière lui

Freiné par une blessure, puis suspendu lors des deux premières rencontres, le jeune joueur a dû patienter avant de trouver son rythme. "J'ai eu besoin d'un peu de temps pour m'adapter, mais la période difficile est derrière moi", confie-t-il. Désormais, il espère gagner du temps de jeu et contribuer aux bons résultats de son équipe.



Peu lui importe le poste auquel il doit évoluer. "J'ai été formé comme numéro dix et ailier offensif, mais je joue là où le coach me place."