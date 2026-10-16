Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender
Photo: © photonews
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Plus difficile que d'habitude, cette semaine, de dessiner la composition probable du Standard avant son entrée en lice en Coupe de Belgique contre Dender. Les options sont assez nombreuses pour Vincent Euvrard, qui a cependant assuré qu'il ne réaliserait aucune "rotation" pour "offrir" du temps de jeu. Cependant, des changements sont peut-être nécessaires après trois défaites consécutives.

Vincent Euvrard l'a assuré en conférence de presse : il n'a pas prévu de rotation pour l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique contre Dender, ce vendredi soir à Sclessin. La dynamique des Rouches ne le permet tout simplement pas, après trois défaites consécutives en championnat. 

Dans les buts, c'est donc bien Matthieu Epolo qui devrait prendre place, comme ce fut déjà le cas en Croky Cup la saison dernière sous les ordres de Vincent Euvrard. 

Dimitri Lavalée revient, mais est-il prêt ?

Au centre de la défense, Ibe Hautekiet et Ibrahim Karamoko partent favoris, mais Vincent Euvrard pourrait être tout doucement tenter de réaliser l'une ou l'autre adaptation pour mettre fin à la mauvaise spirale. Dimitri Lavalée a disputé 90 minutes avec le SL16 FC et se rapproche de plus en plus. Un premier tour de Coupe de Belgique pourrait être une bonne opportunité... à voir ce qu'en dit Vincent Euvrard. 

Sur la gauche, Gustav Mortensen est attendu, même si dans le même ordre d'idées, Henry Lawrence, qui est lui pleinement en forme, pourrait espérer gagner du temps de jeu d'autant que les prestations du Danois ne sont pas aussi bonnes que lors de ses premières semaines à Sclessin. L'Anglais pourrait aussi débuter à droite pour offrir un peu de répit à Marlon Fossey, lui aussi en déçà.

Une opportunité pour Ryan Fosso ?

Au milieu de terrain, Alexis Trouillet, Rayan Touzghar et Casper Nielsen partent évidemment avec une longueur d'avance dans une optique de reconduction de l'effectif, mais Ryan Fosso postule lui aussi pour commencer au poste de numéro 6 et attend une opportunité. Les performances de Trouillet ne plaident pas en la faveur du Camerounais, cela dit. 

Lire aussi… "Nous n'avons rien à perdre" : un ancien talent du Standard compte jouer un mauvais tour aux Rouches

Sur les ailes, Adnane Abid commencera sur le côté gauche, reste à voir qui sera de l'autre, entre Salieu Drammeh et Bernard Nguene. En pointe, Bruny Nsimba, présent en conférence de presse, devrait commencer contre son ancien club. 

Bruny Nsimba attendu en pointe

Soit seul... soit dans un 4-4-2 que Vincent Euvrard utilise lorsque le Standard est mené au score et qui serait une éventuelle idée. Associer Ayensa et Nsimba serait possible en conservant deux ailiers, un tandem serait trouvable entre Fosso, Trouillet et Touzghar, voire Nielsen, mais le Danois est sorti à l'heure de jeu pour la première fois de la saison contre Charleroi après une prestation assez terne et pourrait recevoir un peu de repos. 

Une solution hypothétique, qui pourrait aussi être visible en cours de match et non au coup d'envoi si le Standard ne mène pas. Vincent Euvrard a bien plus d'onze joueurs à disposition et doit trouver la bonne formule pour faire à nouveau gagner le Matricule 16, qui ne peut absolument pas se louper à domicile contre Dender. 

La composition probable du Standard : Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Nguene, Abid, Nsimba.

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