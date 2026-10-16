Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Mats Rits retrouvera Anderlecht ce dimanche, à l'occasion du match de Coupe de Belgique contre le Beerschot. Pour le milieu de terrain de 33 ans, cette rencontre aura une saveur particulière face au club qui l'avait envoyé dans le noyau B pendant cinq mois la saison dernière. S'il ne veut pas parler de revanche, Rits a toutefois un avis bien tranché sur la manière dont il a été traité chez les Mauves et Blancs.

“Je vais revoir beaucoup d’amis à Anderlecht. J’espère surtout que nous pourrons créer la surprise avec le Beerschot”, raconte-t-il dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. Sa dernière période à Bruxelles reste toutefois un souvenir douloureux. La manière avec laquelle il a été envoyé dans le noyau B lui reste encore à travers de la gorge.

Rits a eu l’impression d’être mené en bateau à Anderlecht

À l’été 2025, Anderlecht a recruté plusieurs nouveaux milieux de terrain. Mats Rits a compris que sa place n’était plus assurée et a donc lui-même demandé au directeur sportif Olivier Renard et à Tim Borguet quels étaient les plans le concernant.

“Je suis allé demander à deux reprises s’il valait mieux que je cherche un autre club. Les deux fois, on m’a dit que ce n’était pas forcément nécessaire et que je pouvais me battre pour ma place”, explique-t-il. Lors du dernier jour du mercato, il a toutefois appris soudainement qu’il devait rejoindre le noyau B.

“Ils n’ont tout simplement pas été honnêtes avec moi. S’ils m’avaient dit au début de l’été que l’histoire était terminée, j’aurais pu faire d’autres choix. Là, ils m’ont fait patienter avant de finalement tout arrêter.”

Rits ne comprend pas non plus la logique sportive derrière cette décision. “Dans n’importe quelle autre entreprise, on ne pourrait pas l’expliquer. Il faut payer un joueur que vous n’utilisez plus et vous privez l’entraîneur d’une option, même lorsqu’il y a des blessés.”

Des mois à tourner en rond à Neerpede

Mats Rits s’est ensuite entraîné avec les Futures, sans avoir la possibilité de disputer des matches. Il a finalement travaillé en grande partie individuellement sur sa condition physique et a régulièrement tourné en rond à Neerpede, pendant que le noyau A s’entraînait.

Après le départ de Renard, sa situation a changé. L’entraîneur intérimaire Jérémy Taravel lui a demandé de réintégrer l’équipe première en février. “À partir de ce moment-là, je me suis à nouveau senti footballeur”, affirme Rits, qui a retrouvé une place sur le banc et du temps de jeu. Dimanche, il espère tourner la page de cette période difficile sur le plan sportif avec le Beerschot.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Beerschot - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 18:00 (18/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Anderlecht
Beerschot
Mats Rits

Plus de news

Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

Un absent notable sur le banc d'Anderlecht : en voici la raison

13:30
Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

Anderlecht se sent volé : "Comment aurait-il pu garder les bras dans le dos ?"

12:30
Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

Nouvelle blessure à déplorer : la défense de Gand est largement décimée

13:00
Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

Suivez l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique en direct commenté

11:20
À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

À Anderlecht, le message clair de Vitor Bruno après la défaite à Zagreb : "Le soleil se lèvera à nouveau"

09:00
Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

Youri Tielemans voit son coéquipier sanctionné après une sortie virulente

11:00
Le dossier "Mains Propres" à nouveau à l'arrêt... à cause de l'avocat de Mogi Bayat

Le dossier "Mains Propres" à nouveau à l'arrêt... à cause de l'avocat de Mogi Bayat

10:30
Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

Ils pourraient rentrer à 4h du matin et travailler quelques heures plus tard : le défi des amateurs de Habay

09:30
Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes"

10:00
1
Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

08:30
Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

Anderlecht méritait mieux cette fois : les cotes des Mauves à Zagreb

23:40
Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

Absent contre Flénu, buteur en Coupe d'Europe : l'histoire folle du sauveur de l'Union

07:40
Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

Le Racing Genk prolonge un cadre jusqu'en 2030

08:00
LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht Live

LIVE : Une seconde période serrée entre le Dinamo et Anderlecht

22:28
Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

Bien meilleur qu'au Cercle, Anderlecht... s'incline cette fois en toute fin de match au Dinamo Zagreb

22:59
Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

Des dizaines de millions d'euros pour La Gantoise ? Le plan surprenant de Michel-Ange Balikwisha

07:20
Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender

06:00
1
Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

Lukaku s'est-il trompé en signant à Fenerbahçe ? Le Diable Rouge est la cible facile de la presse turque

07:00
Le Beerschot annonce une mauvaise nouvelle avant d'affronter Anderlecht

Le Beerschot annonce une mauvaise nouvelle avant d'affronter Anderlecht

14:55
Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

Mika Godts en grande difficulté au PSG : deux anciens Diables Rouges s'inquiètent pour son avenir

23:40
Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

Saint-Trond domine Iberia en Conference League : une victoire qui aurait pu être plus large

23:38
Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..." Réaction

Massiré Sylla a mangé du Champion du Monde et sauvé l'Union : "Même si on me disait de me calmer..."

22:20
Vitor Bruno tente un coup : Anderlecht avec une équipe totalement remaniée au Dinamo !

Vitor Bruno tente un coup : Anderlecht avec une équipe totalement remaniée au Dinamo !

20:13
L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club" Réaction

L'Union au septième ciel : "Le plus beau moment depuis que je suis au club"

21:41
"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

"C'est inacceptable" : un cadre de Vincent Kompany se fait détruire par une légende du Bayern Munich

22:00
Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad Analyse

Keita en sauveur, Koffi pas rassurant : les notes de l'Union contre la Sociedad

21:20
L'Union pousse pour égaliser ! Direct Commenté Live

L'Union pousse pour égaliser ! Direct Commenté

20:21
Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

Lyon, l'AC Milan et Sunderland font le plein en Europa League : une soirée frustrante pour plusieurs Diables

21:30
Pas assez de réservistes, vraiment ? L'Union accroche la Real Sociedad grâce à l'attaquant des U23 !

Pas assez de réservistes, vraiment ? L'Union accroche la Real Sociedad grâce à l'attaquant des U23 !

20:40
La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

La Gantoise arrache la victoire face à Aarhus : les Buffalos débutent par un succès en Conference League

21:00
L'Union avait grillé la politesse au Barça et au Celtic : la valeur de sa recrue a doublé en quelques mois

L'Union avait grillé la politesse au Barça et au Celtic : la valeur de sa recrue a doublé en quelques mois

20:00
"Nous n'avons rien à perdre" : un ancien talent du Standard compte jouer un mauvais tour aux Rouches

"Nous n'avons rien à perdre" : un ancien talent du Standard compte jouer un mauvais tour aux Rouches

19:00
Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern Munich sur le point de prolonger l'un de ses cadres

Excellente nouvelle pour Vincent Kompany : le Bayern Munich sur le point de prolonger l'un de ses cadres

19:30
La Belgique maintient la pression : la FIFA va revoir son règlement après l'affaire Balogun

La Belgique maintient la pression : la FIFA va revoir son règlement après l'affaire Balogun

18:40
L'exploit de Bruges face à l'Inter inquiète une légende des Nerazzurri : "Tu t'exposes énormément"

L'exploit de Bruges face à l'Inter inquiète une légende des Nerazzurri : "Tu t'exposes énormément"

18:20
"Mes parents ont dû me convaincre d'assister à ma propre communion" : Van De Perre se confie sur son enfance

"Mes parents ont dû me convaincre d'assister à ma propre communion" : Van De Perre se confie sur son enfance

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 4-3 STVV STVV

Dernières réactions

Pogi Pogi a propos de Le moment d'essayer autre chose pour Vincent Euvrard ? La composition probable du Standard contre Dender Sead08 Sead08 a propos de Guillermo Ochoa, jeune retraité, revient sur son passage au Standard : "L'une de mes meilleures périodes" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Ne mange plus après 18 heures, tu n'as pas honte ?" : Romelu Lukaku foudroyé de critiques en Turquie 051961rouche 051961rouche a propos de Bruges, grand gagnant de la deuxième journée de Ligue des champions : ses chances de qualification ont explosé Union 60 Union 60 a propos de Le nouveau Christian Burgess à l'Union ? "Vous n'avez pas le droit de dire ça" Union 60 Union 60 a propos de Un club belge joue un rôle clé dans une bataille juridique mondiale qui rendra le football encore plus cher Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat : "Je me sens comme chez moi ici" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Vincent Euvrard explique les problèmes du Standard sur phase arrêtée : "Je crois en notre manière de défendre" Pogi Pogi a propos de Pourquoi Bruny Nsimba, priorité du Standard, joue-t-il si peu ? "Je me sens pourtant à 100 %" Rimajean Rimajean a propos de "Des propos sortis de leur contexte", regrette Vitor Bruno avant Dinamo Zagreb - Anderlecht Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved