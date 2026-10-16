Mats Rits, revanchard : "Anderlecht n'a pas été honnête avec moi"

Mats Rits retrouvera Anderlecht ce dimanche, à l'occasion du match de Coupe de Belgique contre le Beerschot. Pour le milieu de terrain de 33 ans, cette rencontre aura une saveur particulière face au club qui l'avait envoyé dans le noyau B pendant cinq mois la saison dernière. S'il ne veut pas parler de revanche, Rits a toutefois un avis bien tranché sur la manière dont il a été traité chez les Mauves et Blancs.

“Je vais revoir beaucoup d’amis à Anderlecht. J’espère surtout que nous pourrons créer la surprise avec le Beerschot”, raconte-t-il dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. Sa dernière période à Bruxelles reste toutefois un souvenir douloureux. La manière avec laquelle il a été envoyé dans le noyau B lui reste encore à travers de la gorge.

Rits a eu l’impression d’être mené en bateau à Anderlecht

À l’été 2025, Anderlecht a recruté plusieurs nouveaux milieux de terrain. Mats Rits a compris que sa place n’était plus assurée et a donc lui-même demandé au directeur sportif Olivier Renard et à Tim Borguet quels étaient les plans le concernant.

“Je suis allé demander à deux reprises s’il valait mieux que je cherche un autre club. Les deux fois, on m’a dit que ce n’était pas forcément nécessaire et que je pouvais me battre pour ma place”, explique-t-il. Lors du dernier jour du mercato, il a toutefois appris soudainement qu’il devait rejoindre le noyau B.

“Ils n’ont tout simplement pas été honnêtes avec moi. S’ils m’avaient dit au début de l’été que l’histoire était terminée, j’aurais pu faire d’autres choix. Là, ils m’ont fait patienter avant de finalement tout arrêter.”

Rits ne comprend pas non plus la logique sportive derrière cette décision. “Dans n’importe quelle autre entreprise, on ne pourrait pas l’expliquer. Il faut payer un joueur que vous n’utilisez plus et vous privez l’entraîneur d’une option, même lorsqu’il y a des blessés.”





Des mois à tourner en rond à Neerpede

Mats Rits s’est ensuite entraîné avec les Futures, sans avoir la possibilité de disputer des matches. Il a finalement travaillé en grande partie individuellement sur sa condition physique et a régulièrement tourné en rond à Neerpede, pendant que le noyau A s’entraînait.

Après le départ de Renard, sa situation a changé. L’entraîneur intérimaire Jérémy Taravel lui a demandé de réintégrer l’équipe première en février. “À partir de ce moment-là, je me suis à nouveau senti footballeur”, affirme Rits, qui a retrouvé une place sur le banc et du temps de jeu. Dimanche, il espère tourner la page de cette période difficile sur le plan sportif avec le Beerschot.