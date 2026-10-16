Seul un pays fait mieux : excellente semaine de la Belgique au coefficient UEFA

Trois victoires, un partage, une seule défaite : belle semaine pour la Belgique au coefficient UEFA. Et dommage que le Sporting d'Anderlecht ait concédé ce penalty à la 96e minute sur la pelouse du Dinamo Zagreb, sans quoi cette semaine aurait été encore meilleure pour nos représentants.

Dommage que le Sporting d'Anderlecht ait été battu dans les tout derniers instants de la rencontre, ce jeudi soir au Dinamo Zagreb, dans le cadre de la deuxième journée de l'Europa League.

Les Mauves ont concédé un penalty dans les dernières secondes de la partie, qui empêche la Belgique de réaliser le sans-faute cette semaine et de ne pas concéder la moindre défaite sur la scène européenne.

Car si le Club de Bruges a signé l'exploit de s'imposer à l'Inter Milan, l'Union Saint-Gilloise a accroché la Real Sociedad en marquant aussi dans les dernières minutes, tandis que La Gantoise et Saint-Trond se sont respectivement imposés face à Aarhus et à Iberia 1999 Tbilisi.

Belle semaine pour la Belgique au coefficient UEFA

Une bonne semaine, malgré la défaite d'Anderlecht, qui se ressent au coefficient UEFA : avec 1,400 point engrangé, la Belgique signe la deuxième meilleure performance de la semaine, juste derrière l'Espagne qui compte 1,500 point, mais devant l'Angleterre, l'Allemagne et tous les autres.

Au classement, notre pays reste 7e, mais il réduit un peu l'écart sur le Portugal tandis qu'il le creuse sur les Pays-Bas, huitièmes. La Belgique se trouve dans une position confortable, mais doit espérer que ses cinq représentants passent l'hiver européen pour continuer sans trop s'inquiéter.





Rappelons qu'une éventuelle sixième place pourrait permettre à la Belgique d'avoir un deuxième club qualifié directement pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, comme c'est le cas pour le Portugal depuis quelques années. Un honneur qui ne semble plus si loin de nos représentants, qui ont tout de même encore du pain sur la planche pour dépasser le Portugal, qui reste dans le sillage de la France, cinquième.

Spain 🇪🇸 wins the week with +1.500 pts added! Belgium 🇧🇪 with a great +1.400. Croatia 🇭🇷 with a perfect +1.000! Austria 🇦🇹 with 3/3 losses and 0.000. https://t.co/dWfpXZfaJK — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 15, 2026