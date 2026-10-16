Thomas Henry enfin de retour...pour le plus grand plaisir de Thibaut Courtois ?

Parti du Standard cet été, Thomas Henry est désormais actif à Reggiana, en Serie C italienne. L'attaquant français pourrait disputer ses premières minutes de la saison ce week-end, mais aussi voir un certain Thibaut Courtois débarquer dans les hautes sphères du club.

Plus dans les plans de Vincent Euvrard (plus une titularisation avec le Standard depuis le mois de janvier, absent du groupe lors de l'entièrerté des Europe Playoffs), Thomas Henry a fini par quitter Sclessin en fin de mercato.

Après un été passé dans le noyau B, l'ancien buteur de Louvain et Tubize a saisi la porte de sortie proposée par Reggiana, en Serie C. Il y a signé un contrat de deux ans. Mais les supporters locaux n'ont pas encore eu l'occasion de le voir en action.

Thomas Henry va retrouver du temps de jeu

Opéré du genou, Henry prépare son retour. Le bout du tunnel est proche : selon le média local Telereggio, le natif d'Argenteuil devrait faire partie du groupe pour la première fois ce week-end contre Torres Calcio.

L'idée serait de lui donner 15 à 20 minutes dans les jambes en tant que deuxième attaquant, afin de lui faire retrouver le rythme petit à petit. Il faut dire que l'équipe aura bien besoin de lui : elle reste sur trois défaites de rang sans marquer le moindre but.

Thibaut Courtois nouvel investisseur du club ?

Le retour de Thomas Henry et la réaction du groupe pourraient être suivis de près par...Thibaut Courtois. Toujours selon Telereggio, le Diable Rouge et son associé Gonzalo Vila seraient très intéressés par acquérir des parts du club via leur fonds d'investissement NxtPlay.





Deux autres fonds d'investissement auraient également fait part de leur intérêt, mais NxtPlay (qui détient déjà des parts à Genk, au Mans et à Extremadura) serait en pole position. Les derniers points de discussion incluent notamment les rôles potentiels du président et vice-président actuels au sein de la nouvelle structure. Thibaut Courtois pourrait donc encore un peu plus diversifier son portefeuille d'acquisitions, lui qui a également déjà investi dans le sport automobile et l'e-Sport.