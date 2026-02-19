Étonnant : Thibaut Courtois, via sa société, investit dans un club de football professionnel

Via la société d'investissement NxtPlay qu'il a cofondée, Thibaut Courtois investit dans le club du Mans, actuel cinquième de Ligue 2. Plusieurs grands noms du sport international ont déjà des parts dans le petit club français.

Vainqueur d'aucun trophée majeur dans son histoire, ni même de la Ligue 2, Le Mans n'est pas considéré comme l'un des grands clubs du football français.

Le meilleur résultat de l'histoire du club de la Sarthe est une neuvième place en Ligue 1 en 2008, et ses montées dans l'élite étaient dues à des titres de vice-champions de Ligue 2, en 2003 et en 2005.

La société de Thibaut Courtois investit dans le capital du Mans

Pourtant, dans ses investisseurs, Le Mans compte depuis près de six mois la société d'investissement brésilienne Outfield, et depuis l'été le tennisman Novak Djokovic ainsi que les (anciens) pilotes de Formule 1 Felipe Massa et Kevin Magnussen.

En cette fin de semaine, Un autre sportif de premier plan investit dans le projet manceau... Thibaut Courtois, via la société NxtPlay qu'il a cofondée.

Déjà actif dans divers domaines, le portier belge entre donc dans le capital du club via cette société, tandis que la société d'investissement Outfield, qui était jusque-là minoritaire, devient majoritaire.



