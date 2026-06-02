Thibaut Courtois a de grands projets pour le Racing Genk : voici à quoi ressemble son plan

Thibaut Courtois a de grands projets pour le Racing Genk : voici à quoi ressemble son plan
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La surprise planait depuis un moment, mais elle a été officialisée ce lundi : Thibaut Courtois investit à Genk via sa société NXTPLAY. Pour le gardien du Real Madrid, c’est bien plus qu’une simple décision d’affaires. C’est surtout un retour chargé d’émotion au club où tout a commencé.

Juste avant de rejoindre les Diables rouges à Tubize, Thibaut Courtois est passé par la Cegeka Arena pour finaliser l’accord dans la plus grande discrétion. Lors d’un point presse, il a ensuite détaillé ses intentions.

"Genk, c’est chez moi", a-t-il immédiatement lancé, selon Het Laatste Nieuws. "J’ai grandi ici et c’est ici que ma carrière a commencé. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à la formation et aux chances que j’ai reçues à Genk. C’est pour ça que je suis très heureux et fier de refaire partie de cette famille."

Du côté du Limbourg, l’arrivée du Diable Rouge a été accueillie à bras ouverts. Le CEO Peter Croonen a même parlé d’un jour historique, en insistant surtout sur le lien entre Courtois et le club.

Genk, le vaisseau amiral de son réseau football

Cet investissement s’inscrit dans le projet football plus large de NXTPLAY, qui a déjà pris des participations dans le club français du Mans et dans l’Espagnol d’Extremadura. Courtois tient toutefois à souligner que Genk y occupe une place à part.

"L’objectif n’est pas de fonctionner comme un groupe multiclubs classique", a-t-il expliqué. "Genk deviendra le vaisseau amiral de notre réseau football. Nous pensons que les clubs peuvent se renforcer commercialement, mais chacun conservera sa propre identité."

Lire aussi… Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

Que Genk soit finalement le choix belge n’a rien d’un hasard, selon Courtois. Son nom a aussi été associé ces derniers mois au Sporting Hasselt, sans qu’une collaboration ne se concrétise. "Il n’y a qu’une seule équipe en Belgique dans laquelle je me vois vraiment investir, et c’est le Racing Genk", a-t-il affirmé. "L’aspect émotionnel a évidemment joué."

Courtois et son partenaire d’affaires Gonzalo Vila acquièrent une participation minoritaire dans le club. Vila intégrera également le Conseil d’administration. Pour Courtois, un investissement doit aller au-delà du simple soutien financier. "Nous ne voulons pas juste mettre de l’argent", a expliqué le gardien. "Nous voulons réfléchir avec le club, partager notre savoir-faire et l’aider à grandir."

Courtois restera toutefois, pour l’instant, impliqué à distance. Sa priorité, c’est la Coupe du monde avec les Diables Rouges et, bien sûr, le Real Madrid. "Si Genk me demande mon avis sur un joueur ou un dossier en particulier, je veux bien m’y pencher", a-t-il précisé. "Mais soyons honnêtes : le club travaille déjà très bien aujourd’hui. Ce que Dimitri de Condé a construit ici ces dernières années, c’est impressionnant."

Recommander Genk aux jeunes joueurs

La prolongation de Dimitri De Condé jusqu’en 2035 vient d’ailleurs entièrement du club. Thibaut Courtois voit surtout un énorme potentiel pour l’avenir, pas uniquement sur le plan sportif, mais aussi commercial. Il est convaincu que Genk peut encore renforcer sa visibilité à l’international.

"Mes coéquipiers au Real Madrid connaissent vraiment Genk", a-t-il souri. "Grâce à des joueurs comme Kevin De Bruyne, Leandro Trossard et moi, le club s’est construit un nom. Genk est un pionnier dans le développement des jeunes talents."

Il ne veut toutefois pas devenir un intermédiaire actif sur le marché des transferts. "Ce n’est pas mon rôle d’appeler des joueurs et de les convaincre", a rigolé Courtois. "Mais si un jeune me demande un conseil, je recommanderai toujours Genk."

Jouer le titre chaque année

Il voit cet investissement comme un projet à long terme. Et il n’exclut pas qu’il puisse, plus tard, évoluer vers une part plus importante ou un rôle officiel au sein de la direction. "C’est possible", a-t-il reconnu. "Je veux encore jouer cinq ou six ans et j’aime vivre à Madrid, mais c’est clairement un projet à long terme. D’ici quelques années, je serai sans doute plus souvent présent."

L’ambition, elle, est déjà très claire. "Genk doit à nouveau jouer plus souvent le titre et gagner des trophées", a lancé Courtois. "Les top clubs doivent se battre chaque année pour le championnat. Et la Champions League est extrêmement importante dans cette optique."

En dehors du terrain, il voit aussi grand. "Sur le plan commercial, je veux rendre le nom de Racing Genk encore plus connu dans le monde", a conclu Courtois. "On doit grandir pour devenir un club du top 50 en Europe. Je vois l’avenir avec beaucoup de confiance."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
KRC Genk
Belgique
Thibaut Courtois

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Mathijssen - Cvetkovic

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/06: Mathijssen - Cvetkovic

12:00
Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

Fin de l'aventure pour Jacky Mathijssen, de retour en Belgique : "Je veux faire ce que je faisais au Maroc"

12:00
Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

Thibaut Courtois investit dans le KRC Genk : "Le goût d'un retour à la maison"

20:31
Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

Après Afonso N’Salambi, un autre espoir du Standard s’en va pour un autre club belge… malgré le Bayern

11:05
Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

Anderlecht ne veut pas le perdre, mais n’aura peut-être pas le choix : le gros dilemme d’Antoine Sibierski

11:35
1
Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

Rudi Garcia répond au début de clash entre De Bruyne et le Napoli : "Je retiens l'image du Kevin de Liège"

08:50
Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde

Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde

10:50
C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

C'est officiel : promu en Challenger Pro League, Virton change d'entraîneur

10:25
LIVE Coupe du monde : le team-building des Diables avec Kev Adams annulé

LIVE Coupe du monde : le team-building des Diables avec Kev Adams annulé

09:30
Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

Les grands débuts de Matias Fernandez-Pardo ? Voici notre onze pour Croatie-Belgique

07:00
Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

Voici la liste des 28 joueurs de Pro League qui disputeront la Coupe du monde 2026

07:30
"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

"On veut réaliser quelque chose de beau" : Arthur Theate rêve d'un grand Mondial avec la Belgique

22:00
Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

Vincent Mannaert soumet une proposition à la FIFA : "Il est malsain de laisser ces règles en l'état"

21:30
Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

Éviter le couac de 2022 : les Diables Rouges doivent prendre confiance avant la Coupe du Monde

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/06: Engels - Pocognoli - Elsner

22:30
Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

Pourquoi l'investissement de Thibaut Courtois est une étape importante pour le KRC Genk

23:00
Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

Vers un départ du Celtic ? Arne Engels suivi par l'AC Milan

22:30
Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre la Croatie ? Rudi Garcia donne une réponse claire

19:30
1
Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

Le "superordinateur" d'Opta donne son favori pour la Coupe du monde : les Diables pas très bien classés

18:00
1
"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

"Une saison exceptionnelle" : Davy Roef aux anges après la qualification européenne de La Gantoise

20:00
"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

"Je ne pense pas aux années, je pense au chemin parcouru" : Guillermo Ochoa réagit à sa sélection pour le Mondial

21:18
Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

Les Diablotins face à un gros morceau en demi-finale de l'Euro U17

19:00
OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

OFFICIEL : Sébastien Pocognoli est limogé par l'AS Monaco

19:50
4
Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

Quelle première saison en Premier League : distinction individuelle de premier choix pour Senne Lammens

16:30
Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

Deux Diables Rouges absents pour le dernier entraînement avant le départ pour la Croatie

13:30
Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

Les disparus de Tedesco : présents à l'Euro 2024, ils sont loin de la Coupe du Monde 2026

14:40
Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

Pas plus de deux mois sans club : déjà un nouveau défi pour Luka Elsner, ancien T1 du Standard et de l'Union

17:30
Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

Antoine Sibierski prend une décision forte : ces deux joueurs peuvent quitter Anderlecht

17:00
"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

"Un dispositif exceptionnel pour les supporters" : le Standard prolonge un partenariat pour quatre saisons

15:30
Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

Adversaire des Diables Rouges, l’Iran dévoile sa liste pour la Coupe du monde… avec des visages familiers

15:00
Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

Hans Vanaken dévoile son trio idéal au milieu de terrain de la Belgique

12:30
Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

Changement important pour Adnan Januzaj, à la recherche d'un nouveau défi

14:20
C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi

14:00
Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

Il rappelle Michy Batshuayi : le Standard vient de sécuriser l'un de ses meilleurs talents

13:00
2
"Si on gagne le Mondial, je suis prêt à me raser la tête" : Amadou Onana promet une folie en cas de sacre

"Si on gagne le Mondial, je suis prêt à me raser la tête" : Amadou Onana promet une folie en cas de sacre

01/06
1
"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

"C'est clairement l'un des sommets de ma carrière" : Bram Van Driessche, seul arbitre belge retenu pour la Coupe du monde, se confie

01/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved