Le club avait gardé le suspense jusqu'au bout : la surprise de la RAAL à ses supporters contre le RFC Liège

Scott Crabbé, journaliste football
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Le club avait gardé le suspense jusqu'au bout : la surprise de la RAAL à ses supporters contre le RFC Liège
Photo: © photonews
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La RAAL affronte actuellement le RFC Liège en Coupe de Belgique. Les Loups ont dévoilé leur troisième maillot pour l'occasion.

Hier, la RAAL avait teasé la sortie de son troisième maillot en filmant la réaction des joueurs à sa vue...sans le montrer dans la vidéo. Un timing qui n'était pas anodin : les supporters présents à l'Easi Arena ont donc eu la surprise de le découvrir en avant-première.

La Louvière s'associe à la lutte contre le cancer du sein

Et pourtant, le secret n'a pas été dévoilé tout de suite. En effet, les joueurs sont rentrés sur le terrain avec leur premier jeux de maillots. Ils étaient en revanche accompagnés par une délégation représentant la lutte contre le cancer du sein. 

Une délégation vêtue d'un maillot rose en référence à Octobre Rose qui sera bel et bien le troisième maillot des Loups cette saison. Ce nouveau jeu de maillot sera même déjà disponible au fan shop dès la mi-temps et à partir de lundi en ligne.

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