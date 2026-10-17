Les heures de Nicky Hayen sont comptées ? Le Belge et son équipe battent un triste record

Les matches se suivent et l'histoire se répète. Le Burnley de Nicky Hayen (46 ans) compte 8 points sur 33, et se trouve juste au-dessus de la zone de relégation. Le club n’a encore remporté aucun match à domicile cette saison. L’équipe a fait quatre matchs nuls et a perdu deux fois à Turf Moor.

Triste record pour Burnley

Cela fait depuis le 18 octobre 2025 qu'ils n'ont plus remporté de victoire à domicile. En Premier League, le club avait alors battu Leeds 2-0. Depuis lors, les Clarets ont perdu onze fois et ont fait dix matchs nuls. Un triste record. L’équipe de Nicky Hayen est la seule formation des quatre divisions supérieures à n’avoir remporté aucun match à domicile au cours de l’année écoulée.

Il y a peu, l'ancien coach de Bruges et de Genk avait fait parler de lui suite à une déclaration dans laquelle il avait admis s'inquiéter pour son avenir au club. La défaite à domicile face aux Wolves et le triste record ont remis de l'huile sur le feu.

Les heures de Nicky Hayen comptées ?

"Je mentirais si je disais que je ne crains pas d'être remercié. Je pense que tout entraîneur dans cette situation ressent de la pression et des difficultés. Mais encore une fois, si vous avez vu notre première mi-temps, elle était vraiment bonne. Ils n’ont pas créé la moindre occasion", avait déclaré Hayen interrogé par talkSPORT après la rencontre.

"C’était match nul à la mi-temps. Même en sortant des vestiaires, nous avons eu quelques occasions de reprendre l’avantage. Et puis, nous avons laissé filer le match. On sent quand l’ambiance commence à changer. Les joueurs, je ne dirais pas qu’ils se cachent, mais ils ne jouent plus avec une confiance à 100 %", poursuit le Belge.





"Il faut qu’on reste soudés. C’est quelque chose que j’avais dit aux supporters avant le début de la saison : soutenez-nous pendant 90 minutes, et ensuite vous pourrez me critiquer, moi ou l’équipe, autant que vous le souhaitez. Mais on sentait que l’ambiance dans le stade changeait après le 2-1. Cela rend les choses plus difficiles, non seulement pour moi, mais aussi pour les joueurs", explique encore Hayen.

Manifestations des supporters

La tension est vive à Burnley vu le contexte. Pour ce match, il y a eu des huées très bruyantes et une grosse colère des tribunes dirigée contre le président du club Alan Pace. De plus, des banderoles appelant le président américain à quitter Turf Moor ont provoqué des échauffourées avec les agents de sécurité, qui ont tenté de retirer les banderoles. Cela a entraîné des affrontements avec certains groupes de supporters.