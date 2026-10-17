Réaction Saison enfin lancée malgré un forfait de dernière minute ? Les réponses d'Edward Still

Scott Crabbé depuis La Louvière
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Saison enfin lancée malgré un forfait de dernière minute ? Les réponses d'Edward Still
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Edward Still était un coach heureux après la victoire 4-0 de la RAAL contre le RFC Liège. Le coach des Loups attend désormais que ses hommes confirment pour lancer une série.

Quatre buts marqués, quatre buteurs différents (dont trois nouveaux au marquoir cette saison), la clean sheet, la qualifiction pour les huitièmes de finale : La Louvière a réalisé le carton plein contre le RFC Liège.

Une victoire bienvenue après quelques semaines frustrantes en championnat. "C'était important, un vrai match piège. Ce n'est pas un cliché, on a vu tous ces résultats serrés en Coupe face à des équipes de divisions inférieures", commence Edward Still en conférence de presse.

Soirée sans fausse note pour la RAAL

Ses hommes ont livré un match plein. Même si le RFC Liège a montré un pâle visage, les points positifs sont  bons à prendre : "On a été appliqués, agressifs, on a créé des occasions tout en en concédant pas, ou très peu. Les attaquants marquent, on fait aussi la différence sur phases arrêtées, sur lesquelles on a beaucoup travaillé".

Mainteant, il faut enchaîner. "J'ai faim, le groupe a faim. On n'a pas assez profité du bonus de la victoire contre Courtrai, maintenant on veut avancer. On a souvent montré par bribes, ce soir on a fait preuve de régularité. C'est aussi ça la réussite du soir, trouver de la constance sur tout un match".

Gourville titulaire, finalement pas Delos

Seule ombre au tableau, le forfait de dernière minute de Shaquil Delos. Annoncé titulaire, le latéral a été suppléé en dernière minute par Thierry Lutonda. "Il a ressenti une gêne à l'échauffement", confirme Still.

Autre présence remarquée en défense, Siad Gourville, qui a fêté sa première titularisation : "Siad travaille super bien, il a eu besoin d'un temps d'adaptation mais a montré de bonnes choses durant la trêve. Les postes sont doublés en défense, c'est tout bon pour un coach".

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