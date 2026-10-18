Est-ce même une surprise ? Anderlecht prend à son tour la porte au Beerschot !

Après La Gantoise, le RSC Anderlecht est la deuxième équipe du top belge à subir la loi d'un club de l'échelon inférieur. Mais pour les Mauve & Blanc, la défaite au Beerschot aura été presque indiscutable, précipitée par une expulsion d'Ali Maamar. En fin de match, Adriano Bertaccini aura rallumé la flamme, bien trop tard.

Entre deux déplacements européens, un déplacement au Kiel, et il était écrit que ce ne serait pas le plus simple des trois pour le RSC Anderlecht, prévenu par l'élimination un peu plus tôt de La Gantoise et les qualifications peu spectaculaires de Charleroi et l'Union. La petite forme des Mauves donnait cetainement l'impression au solide leader de Challenger Pro League qu'il y avait un coup à jouer.

Dont acte : le Beerschot a commencé son match tambours battant, et Justin Heekeren, titularisé, devait empêcher le 1-0 dès la première minute sur une percée plein axe et une énorme occasion pour Vula. Une perte de balle de Bentayeb permet ensuite au même Vula de crocheter et tirer dans un angle compliqué, encore sur Heekeren (3e).

Anderlecht patauge au Kiel

Le RSCA tente de réagir : Bentayeb se rattrape de son erreur en jouant en vrai 10, distribuant pour ses ailiers... qui manquent de précision, à l'image d'un Antman qui tente beaucoup de forcer les choses. Seul Marten Winkler, d'une superbe frappe qui frôle le poteau (10e) et d'un extérieur qui va chercher Bentayeb (14e), amène un danger concret.

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Imprécis devant, Anderlecht souffre également derrière, où Maamar comme Augustinsson laissent filer leurs opposants trop souvent : Anas Haj Mohamed est à la réception d'un cafouillage et ouvre le score, méritoirement (22e, 1-0). Audoor profite de l'enthousiasme général pour encore mettre Maamar en difficulté (25e) ; Gyamfi, depuis l'autre flanc, envoie un centre quatre étoiles que Van Eenoo reprend presque (27e).

Le RSCA tente bien de réagir : si dépassé qu'il soit défensivement, Maamar se démène pour amener du danger devant. La plus grosse occasion vient cependant d'un centre d'Augustinsson : Tawfik Bentayeb trouve Popp (40e). Anderlecht est mené à la pause, et semble dépassé.



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Maamar tombe dans le piège de Haj Mohamed

Les choses changent après la pause : Vitor Bruno a certainement recadré ses troupes, car il n'y en a plus que pour le RSCA au retour des vestiaires. Winkler, l'un des meilleurs bruxellois, frôle la lucarne d'une belle frappe enroulée (47e). Mats Rits, au four et au moulin face à son ancienne équipe, contre un tir de Bentayeb (53e).

Mais alors que le match semble sur le point de basculer en faveur d'Anderlecht, le tournant du match tombe dans l'autre sens : après un énième duel tendu avec Haj Mohamed, Ali Maamar craque et pousse son adversaire. Ca ne vaut pas un carton rouge... mais l'international marocain était déjà averti et savait qu'il devait se méfier. Il est tombé dans le piège, et est exclu (58e).

Les conséquences sont évidemment énormes : le break est presque là des pieds de Hajd Mohamed sur un caviar d'Audoor (62e). Vitor Bruno tente le tout pour le tout, Tristan Degreef monté au jeu voit sa frappe repoussée de justesse... mais sur le contre, l'inévitable et intenable Anas Haj Mohamed fait 2-0 (72e) après un arrêt initial d'un Heekeren qui n'a rien à se reprocher ce soir.

Bertaccini, encore lui, fait espérer Anderlecht... trop tard

Les carottes semblent dès lors cuites pour un Anderlecht qui a logiquement bien du mal à faire à 10 ce qu'il peinait à faire à 11, à savoir inquiéter William Popp. Bentayeb, puis Degreef frappent au-dessus (80e), sans grande conviction, et Omobamidele doit s'offrir un beau retour pour empêcher le 3-0. C'est nécessaire, car sur un contre parfaitement géré, Adriano Bertaccini force son chemin et fait 2-1 (85e).

Tout s'inverse : c'est alors le Beerschot qui se met à trembler, et qui frôle la catastrophe sur une frappe de Thelo Asgaard (90e). Wright-Phillips passe quant à lui tout près de la délivrance en contre (90e+1) : forcément, toute structure est passée à la trappe des deux côtés. Un ultime coup-franc bien placé est envoyé dans le mur par Bertaccini : Anderlecht est éliminé. Et voit la crise s'approcher...