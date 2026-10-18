Ivan Leko revient la qualification peu convaincante du Club de Bruges en Coupe de Belgique

Quelques jours après son exploit historique en Champions League, sur le terrain de l'Inter Milan, le Club de Bruges n'a pas brillé pour venir à bout de Lokeren, pensionnaire de Challenger Pro League, dans le cadre des 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Ivan Leko explique les raisons de ce visage décevant.

Le Club de Bruges n’a pas brillé ce samedi contre Lokeren, mais a assuré l’essentiel en se qualifiant pour les 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Le visage affiché par les "Blauw en Zwart" était moins séduisant qu'en milieu de semaine sur la pelouse du Stadio Guiseppe Meazza, contre l'Inter Milan. Ivan Leko espère désormais retrouver son équipe au meilleur de sa forme mercredi, face à Lens, pour son troisième duel de Ligue des Champions. Il a aussi tenu à relativiser la prestation peu séduisante de ses hommes ce samedi soir.

"Après ce qui s’est passé, il n’est pas facile de recharger les batteries, a admis le technicien croate. Ni pour les joueurs, ni pour le staff… En revanche, voir autant de personnes dans le stade pour un match de Coupe est très positif. Cela montre qu’elles constatent les progrès de l’équipe et qu’elles croient en ce groupe."

Leko apprécie la réaction en deuxième mi-temps

Le spectacle n’a pourtant pas été au rendez-vous, mais Ivan Leko a toutefois apprécié la réaction de ses protégés après la pause. "J’ai trouvé notre deuxième mi-temps plutôt bonne", a-t-il souligné. Avant de rappeler les circonstances particulières de cette rencontre : "Après un match historique, c’est humain. Au football, ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, et il faut être à 100%. Lokeren n’a pas mal joué, et les choses auraient même pu être plus compliquées. Je suis heureux que nous ayons gagné."

L'entraîneur des "Blauw en Zwart" pense déjà au prochain rendez-vous européen, mercredi, où le Club retrouvera la Ligue des champions avec un duel face au RC Lens, où évoluent d'anciennes connaissances de notre championnat comme Thorgan Hazard, Yacine Titraoui, Franjo Ivanovic ou encore Michal Skoras, un joueur passé par le Jan Breydel Stadion.



Pour Ivan Leko, l’enjeu est clair : "Je considère ce match comme une finale. Pour moi, chaque rencontre est une finale, mais celle-ci l’est encore davantage. Après notre victoire contre l’Inter, la volonté et l’espoir sont immenses. Nous serons prêts. Affronter un grand club français n’est jamais facile, mais tout est possible pour nous."