De la D2 Amateurs à la D1A : le plan de Léandro Rousseau pour devenir le buteur attitré de la RAAL

Face au RFC Liège, Léandro Rousseau a marqué son tout premier but sous les couleurs de la RAAL. Le Montois de 23 ans espère désormais avoir lancé sa saison chez les Loups.

Ce seizième de finale de Coupe a permis à La Louvière de faire le plein de confiance. Trois attaquants ont trouvé le chemin des filets. Deux d'entre eux ont inscrit leur premier but pour le club : Zsombor Gruber et Leandro Rousseau.

Ce dernier était tout sourire à l'interview. "On avait à coeur de gagner devant nos supporters dans une compétition importante pour nous. Le RFC Liège a joué avec ses armes, mais on a été très appliqués".

"Tout n'a pas été parfait, mais la victoire fait du bien à tout le monde. C'est vrai que ça reste pesant de ne pas voir le travail de tout le monde récompensé en match", poursuit-il.

Léandro Rousseau ouvre son compteur

A titre personnel, ce premier but récompense les progrès réalisés pour s'adapter aux exigences de la D1A. "Depuis quelques semaines, je me sens mieux. Au début, j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation. Maintenant, je sens que je suis mieux intégré à l'équipe".

C'est que l'enchaînement de ces dernières années n'est pas anodin. Une saison en D2 amateurs, deux un échelon plus, une première saison dans le football professionnel la saison dernière et maintenant la D1A : il faut sans cesse élever le curseur.



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"Ce qu'il me manque pour jouer plus ? Je me pose la question tous les jours. Mais on a des attaquants qui marquent, tout le monde se pousse, c'est bon pour tout le monde, la concurrence est de taille mais saine", avance-t-il.

Une première réalisation qui en appelle d'autres ?

Si bien que malgré son exercice à 22 buts avec l'Olympic Charleroi puis celui à 17 buts avec le Patro Eisden, Rousseau a dû se montrer patient cette saison, avec seulement 55 minutes réparties en cinq montées au jeu en championnat.

Il estime avoir déjà beaucoup progressé depuis son arrivée. "Mon plus gros axe de travail, c'est l'intensité. Ca va beaucoup plus vite qu'en D1B, je l'ai bien senti. Il a fallu muscler mon jeu. A la base, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller au duel, je préfère me faire oublier dans le rectangle".

Parallèlement à cette découverte de l'élite, celui qui avait été formé au Sporting Charleroi goûte aussi à la paternité. "Le petit n'a pas encore pu venir au stade parce qu'il n'a que deux semaines, mais j'espère qu'il pourra me voir marquer et célèbrera un jour avec moi en tribune", sourit-il.