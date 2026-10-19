Impressionnant en début de saison, un Brugeois a perdu sa place : Ivan Leko explique

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Impressionnant en début de saison, un Brugeois a perdu sa place : Ivan Leko explique
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Le Club de Bruges a décroché sa qualification sans trop de problèmes face à Lokeren. C'était aussi l'occasion pour Han-beom Lee de revenir dans le onze de base.

Contre Lokeren, plusieurs jeunes ont reçu leur chance et certains l'ont saisie à deux mains. Lee Hanbeom, lui a été titularisé mais n'a pas forcément impressionné et cherche toujours sa meilleure forme après des débuts prometteurs.

Le coup d'arrêt de Lee Hanbeom expliqué par Leko

Ce n'est pas vraiment surprenant. Lors de la dernière trêve internationale, Lee Hanbeom a disputé trois matches avec la Corée du Sud, auxquels s'est ajouté le décalage horaire. Ces dernières semaines, il avait perdu sa place de titulaire avec les Gazelles.

"Il est arrivé ici comme un inconnu, il a été LA grande surprise et tout le monde en a dit énormément de bien. Je savais qu'il allait connaître une période de moins bien", affirme Ivan Leko dans les colonnes du Nieuwsblad.

"C'est pour ça que nous avons fait jouer Jorne Spileers contre l'Inter. Lee a encore besoin de temps, car la Jupiler Pro League est un championnat difficile", pointe le Croate.


"Pour réussir ici, il faut être au top physiquement et mentalement". Il semble donc que le duo défensif Mechele - Spileers sera à nouveau aligné contre Lens. Mechele n'a pas joué en Coupe de Belgique suite à sa fracture du nez, mais sera disponible ce mercredi. 

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