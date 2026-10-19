Les statistiques ont parlé : un grand favori en Coupe de Belgique, un club a... 0% de chances de victoire

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les statistiques ont parlé : un grand favori en Coupe de Belgique, un club a... 0% de chances de victoire
Photo: © photonews
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Les 8e de finale de Coupe de Belgique sont connus. Deux des grands favoris à la victoire finale ont pris la porte, ce qui laisse un boulevard à d'autres. Mais qui sont les favoris, selon les statistiques ?

Il y a eu deux surprises de taille en 16e de finale de la Coupe de Belgique : le RSC Anderlecht, finaliste des deux dernières éditions, et La Gantoise, leader de Jupiler Pro League, ont pris la porte. Pas de doute donc concernant les grands favoris désormais : le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont un boulevard.

C'est aussi ce que disent les statistiques. D'après le site de référence Football Meets Data, c'est bien le FC Bruges qui a le plus de chances de remporter le trophée, avec un total écrasant de 34% de chances de victoire finale. 

L'Union Saint-Gilloise arrive deuxième avec 29% de chances de victoire et donc de se succéder à elle-même après avoir remporté le trophée la saison passée, en finale face au RSC Anderlecht.

Le Standard a autant de chances... que Zulte Waregem

Loin derrière, on retrouve le KRC Genk, avec 8% de chances de victoire. Rappelons qu'il s'agit là de projections statistiques, qui peuvent paraître assez futiles et loin des réalités du terrain dans le cadre de matchs à élimination directe (les 8e de finale ne se déroulent pas en match aller-retour).

Le Sporting Charleroi aurait 7% de chances de remporter le trophée, STVV 5% et le KVC Westerlo 4%. Derrière eux, on retrouve... le Standard de Liège et Zulte Waregem avec 3% de chances, puis le Beerschot avec 2%. Sans surprise, l'Union Rochefortoise ferme la marche avec 0% de chances de remporter la Coupe. 

Lire aussi… Un derby wallon, pas de vrais chocs : voici les affiches des 8e de finale de la Coupe de Belgique

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