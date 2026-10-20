Un ancien membre du staff des Diables Rouges animera la cérémonie du Ballon d'Or

Lundi 26 octobre se tiendra la 70e cérémonie du Ballon d'Or à Londres. Thierry Henry sera le maître de cérémonie, accompagné de la présentatrice sportive Kate Scott.

Une grande soirée attend les fans de football la semaine prochaine. Lundi, le nom du Ballon d'Or 2026 sera connu. Qui succédera à Ousmane Dembélé, qui a remporté la précédente édition ? Ou le Français se succédera-t-il à lui-même ?

C'est la grande question à laquelle nous n'avons pas la réponse. Les débats continuent de s'intensifier autour de ce fameux trophée, dont le dévoilement approche à grands pas.

Thierry Henry ravi de présenter la cérémonie

Thierry Henry présentera donc cette soirée, qui se déroulera en dehors de Paris pour la première fois de son histoire. Elle aura lieu au London Palladium.

Thierry Henry est évidemment ravi d'animer cette soirée : "Je suis honoré de présenter la cérémonie du Ballon d’Or de cette année. Londres est la ville que je considère comme chez moi, et j’entretiens un lien profond avec sa culture footballistique et ses supporters passionnés. Présenter cette cérémonie ici, aux côtés de mon amie et collègue Kate, me semble donc tout à fait naturel."

"Cette soirée promet d’être exceptionnelle et de célébrer ce que le football a de meilleur à offrir", a-t-il conclu.



