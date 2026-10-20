Un vestiaire au bord de la rupture : Youri Tielemans et Senne Lammens au milieu du chaos à Manchester United

Gary Neville s'interroge sur l'ambiance dans le vestiaire de Manchester United après les critiques de Lisandro Martinez et le message intriguant d'Amad Diallo.

Les mauvais résultats de Manchester United commencent à peser sur l'ambiance dans le vestiaire. Les Red Devils, qui comptent les deux Diables Rouges Youri Tielemans et Senne Lammens, ont perdu face à l'Atlético de Madrid en Ligue des champions. Depuis cette rencontre, plusieurs déclarations de joueurs font parler en Angleterre.

Lisandro Martinez n'a pas épargné sa direction

Après cette défaite, Lisandro Martinez avait directement critiqué les dirigeants de Manchester United en interview d'après match. Le défenseur argentin leur reproche de ne pas investir suffisamment pour améliorer l'équipe. Il a pointé du doigt le directeur sportif Jason Wilcox, estimant que le club aurait dû recruter plus pendant le mercato.

Gary Neville estime que cette affaire pourrait provoquer une réaction chez les joueurs dans son podcast sur Sky Sports. Pour l'ancien capitaine des Red Devils, le groupe a besoin d'un électrochoc pour sortir de cette mauvaise période. Wayne Rooney n'a pas apprécié les propos de l'Argentin. Selon lui, Martinez aurait dû éviter de mettre en doute le niveau de ses partenaires.

Tielemans et Lammens, les deux Diables titulaires de l’équipe, sont aussi concernés par cette situation. Manchester United devra se reconcentrer sur le terrain, avec un rendez-vous en Ligue des champions face à Côme prévu ce mercredi.

Un clash entre coéquipiers ?



Entre-temps, la publication d'Amad Diallo sur Snapchat a alimenté les spéculations. L'Ivoirien a partagé une photo d'Old Trafford accompagnée d'un message exprimant sa honte. Il n'a visé personne directement, mais Neville pense que le message était destiné à Martinez. Selon lui, les deux joueurs se seraient envoyé des piques.