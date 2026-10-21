La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons

Scott Crabbé, journaliste football
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La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons
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Le Sporting Charleroi est attristé par les débordements impliquant ses supporters à l'occasion du match à Mons en Coupe de Belgique. Le club a d'ailleurs sorti un communiqué pour les déplorer et confirmer que des sanctions seront prises à l'égard des fautifs.

La passion a ses limites que d'aucun ignorent parfois. Si les supporters carolos ont fait honneur au club en se présentant à Mons avec un contingent copieusement garni et très en voix, certains ont débordé en lançant des engins pyrotechniques sur le public montois.

Le 12e Homme, qui rassemble les groupes de supporters du Sporting de Charleroi, a d'ailleurs annoncé qu'aucun sympathisant des Zèbres ne ferait le déplacement à l'Antwerp ce week-end, le temps de retrouver un climat plus serein en tribune.

C'est au tour du club de réagir avec un communiqué officiel. "Le Sporting de Charleroi condamne avec la plus grande fermeté les incidents survenus le 17 octobre 2026, lors de la rencontre de Croky Cup disputée sur le terrain du RAEC Mons, et en particulier les jets d’engins pyrotechniques en direction des supporters montois", commence la direction.

Un nouveau débordement inacceptable

Le club se sont honteux : "Nos premières pensées vont aux personnes blessées et à leurs proches. La Direction leur présente ses excuses les plus sincères, ainsi qu’aux supporters montois et à toutes les personnes touchées par ces incidents. Le club souhaite un prompt rétablissement à l’ensemble des blessés".

Charleroi regrette de devoir lancer cet énième rappel à l'ordre : "Ces actes de violence n’ont absolument pas leur place dans un stade de football et vont à l’encontre des valeurs défendues par le Sporting. Aucune rivalité sportive ne justifie de mettre des personnes en danger. Chacun doit pouvoir assister à un match en sécurité".

Les sanctions arrivent

La direction ne reste pas les bras croisés : "Avant de présenter les mesures mises en place, le Sporting a pris le temps de recueillir et d’analyser les premiers éléments disponibles, d’échanger avec les groupes concernés et de se concerter avec les services de sécurité et les autorités compétentes"

"Ce travail se poursuit afin de contribuer à l’établissement des responsabilités individuelles. Le club collaborera pleinement à l’identification des auteurs. Des sanctions individuelles fermes, relevant de sa compétence, seront prises à l’encontre des personnes dont la responsabilité aura été établie, conformément aux procédures en vigueur et dans le respect des droits de la défense", peut-on lire.

Entre responsabilités individuelles et collectives

"Sans attendre les conclusions de l’enquête, une première décision a été prise collectivement : le prochain déplacement à l’Antwerp, prévu le 24 octobre, se déroulera sans la présence des supporters carolos. Cette mesure, prise dans un souci de prévention et de responsabilisation, ne se substitue en aucun cas aux démarches individuelles engagées pour identifier les auteurs des faits et établir les responsabilités", avancent les Zèbres.

"Le Sporting est pleinement conscient de ce que cette décision représente pour les supporters qui accompagnent fidèlement l’équipe dans le respect des règles. Le club appelle chacun à faire preuve de responsabilité et à respecter cette mesure, afin que les prochains déplacements puissent se dérouler dans un esprit de passion, de partage et de respect", poursuit Charleroi.

Avant de conclure : "De tels comportements portent également gravement préjudice à l’image du Sporting et ternissent les efforts entrepris quotidiennement par le club, ses partenaires, ses collaborateurs et ses supporters pour défendre et promouvoir nos couleurs". Entre les responsabilités individuelles et collectives, l'équilibre est toujours difficile à trouver. Dans une interview récente, Mehdi Bayat semble toutefois avoir annoncé la couleur.

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