🎥 Honteux : les supporters de Charleroi jettent des engins pyrotechniques sur ceux du RAEC Mons

Les supporters du Sporting Charleroi se sont signalés, et pas de la meilleure des manières, lors du derby hennuyer en 16e de finale de la Coupe de Belgique au Tondreau. Une poignée d'ultras ont ainsi lancé des fumigènes et feux de bengale vers le public montois situé juste à côté d'eux.

"On espère que ce sera une belle fête du football wallon" : ces mots étaient ceux de Dante Brogno, légende du Sporting Charleroi devenu icône au RAEC Mons également en tant qu'entraîneur, avant la rencontre au micro de la RTBF. Il n'aura pas été entendu par tout le monde.

Car si la fête est belle, à l'ancienne, au Stade du Tondreau ce samedi soir, c'est plutôt grâce au public local, très familial, que grâce aux ultras carolos, qui se sont signalés de bien mauvaise manière.

Les ultras carolos jettent de la pyro sur ceux de Mons

En seconde période, alors que leur équipe était à la peine face à un RAEC Mons très bien dans son match, les supporters visiteurs ont lancé un craquage de fumigènes et de pyrotechnie dont ils ont le secret. Jusque là, rien de grave, cela fait partie du spectacle.

Mais certains ultras carolos ne s'en contenteront pas, et jetteront ensuite quelques fumigènes et engins pyrotechniques vers le public montois situé juste à côté d'eux. Une tribune qui n'est absolument pas un "kop" d'ultras - les supporters des Zèbres ont d'ailleurs ironisé sur ce sujet à un moment du match, réclamant "un kop ultras, pour les Montois".



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Il y a donc, à cet endroit de la tribune locale, des familles, des enfants et des personnes pas forcément habituées, en D1 FFA, à faire face à ce genre d'attitudes de la part des supporters visiteurs. Pas bien malin de la part du kop carolo.