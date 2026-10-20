Les supporters de Charleroi prennent une grande décision après les débordements survenus à Mons

Après les débordements survenus lors du match entre Mons et le Sporting de Charleroi, les supporters carolos ont pris la décision de ne pas faire le déplacement à l'Antwerp ce samedi. Le groupe Storm Ultras a publié un communiqué ce mardi en expliquant la décision.

Le groupe de supporters révèle qu'une réunion a eu lieu entre les représentants du Sporting de Charleroi, du 12e Homme, les responsables des groupes ultras, les services de police et le Fancoaching. Une réunion organisée en raison des incidents survenus à Mons.

"Nous condamnons fermement les faits survenus lors de cette rencontre et renouvelons tout notre soutien aux personnes blessées ainsi qu'à leurs proches", déclare le groupe.

Un match à huis clos contre l'Antwerp

Ensuite, les Storm Ultras annoncent que les groupes de supporters du Sporting de Charleroi, en accord avec le club, ont pris la décision de ne pas faire le déplacement à l'Antwerp ce samedi. Ils s'imposent ainsi volontairement un match à huis clos. "Cette décision est soutenue et suivie solidairement par l'ensemble des groupes de supporters composant le 12e Homme", précise le communiqué.

"Cette mesure, prise de notre propre initiative, témoigne de notre volonté commune de prendre nos responsabilités face à la gravité des événements. Nous sommes conscients que cette décision touche également de nombreux supporters qui n'ont aucune responsabilité dans les incidents survenus. Nous les remercions sincèrement pour leur compréhension et leur solidarité dans ces circonstances difficiles."

Retrouver un climat serein

La priorité du groupe est désormais claire : "Notre priorité reste aujourd'hui de retrouver un climat serein, de préserver la sécurité de chacun et de continuer à soutenir notre Sporting dans le respect des valeurs qui nous rassemblent."



