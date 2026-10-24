La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

Après s'être imposé à Virton en Coupe, Genk fait à nouveau face à une équipe wallonne : le Standard. Cette fois, le match a lieu à la CEGEKA Arena et le Racing entend bien confirmer les progrès récemment effectués.

Après un début de saison délicat, Genk veut croire à une nouvelle dynamique depuis quelques semaines : "J'ai le sentiment qu'un changement important s'est opéré au sein de notre groupe pendant la trêve internationale", explique Jess Thorup en conférence de presse.

L'intensité augmente à l'entraînement

"Nous avons mené une évaluation approfondie durant cette période, en utilisant des données et des vidéos pour bien faire comprendre aux joueurs nos lacunes en matière d'esprit de compétition", poursuit-il.

Sur le site du club, Thorup souligne que Genk n'a pas simplement tourné la page sur sa mauvaise période. “Les garçons l'ont très bien compris. Nous avons regardé les problèmes droit dans les yeux, sans rien omettre. Je ne dis pas ça simplement parce que nous avons gagné deux matchs d'affilée. Je l'ai vu contre Courtrai et à Virton, mais aussi à l'entraînement. On joue comme on s'entraîne.

Le milieu de terrain, la clé face aux Rouches ?

Contre le Standard, il s'attend surtout à une bataille au milieu de terrain, malgré l'absence prolongée de Casper Nielsen. "Beaucoup de leurs actions offensives partent de là, surtout lorsqu'ils peuvent permuter. Il faudra être très présents dans les duels et particulièrement incisifs. Et si on perd un duel, il faut se battre immédiatement pour récupérer le deuxième ballon. On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine".

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L'entraîneur du Racing attend un supplément d'âme de la CEGEKA Arena pour pousse ses joueurs à se sublimer de la sorte. "Il nous faut une série de victoires pour concrétiser nos ambitions. C'est aussi une nouvelle occasion de consolider notre réputation à domicile. Nous avons pris 10 points sur 12 et nous voulons de plus en plus faire comprendre à nos adversaires qu'il n'y a rien à gagner ici". Inutile de préciser que le Standard n'est pas du même avis.