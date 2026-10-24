La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
La clé du match contre le Standard ? "On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après s'être imposé à Virton en Coupe, Genk fait à nouveau face à une équipe wallonne : le Standard. Cette fois, le match a lieu à la CEGEKA Arena et le Racing entend bien confirmer les progrès récemment effectués.

Après un début de saison délicat, Genk veut croire à une nouvelle dynamique depuis quelques semaines : "J'ai le sentiment qu'un changement important s'est opéré au sein de notre groupe pendant la trêve internationale", explique Jess Thorup en conférence de presse.

L'intensité augmente à l'entraînement

"Nous avons mené une évaluation approfondie durant cette période, en utilisant des données et des vidéos pour bien faire comprendre aux joueurs nos lacunes en matière d'esprit de compétition", poursuit-il.

Sur le site du club, Thorup souligne que Genk n'a pas simplement tourné la page sur sa mauvaise période. “Les garçons l'ont très bien compris. Nous avons regardé les problèmes droit dans les yeux, sans rien omettre. Je ne dis pas ça simplement parce que nous avons gagné deux matchs d'affilée. Je l'ai vu contre Courtrai et à Virton, mais aussi à l'entraînement. On joue comme on s'entraîne.

Le milieu de terrain, la clé face aux Rouches ?

Contre le Standard, il s'attend surtout à une bataille au milieu de terrain, malgré l'absence prolongée de Casper Nielsen. "Beaucoup de leurs actions offensives partent de là, surtout lorsqu'ils peuvent permuter. Il faudra être très présents dans les duels et particulièrement incisifs. Et si on perd un duel, il faut se battre immédiatement pour récupérer le deuxième ballon. On a beaucoup travaillé là-dessus cette semaine".

Lire aussi… À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi"
L'entraîneur du Racing attend un supplément d'âme de la CEGEKA Arena pour pousse ses joueurs à se sublimer de la sorte. "Il nous faut une série de victoires pour concrétiser nos ambitions. C'est aussi une nouvelle occasion de consolider notre réputation à domicile. Nous avons pris 10 points sur 12 et nous voulons de plus en plus faire comprendre à nos adversaires qu'il n'y a rien à gagner ici". Inutile de préciser que le Standard n'est pas du même avis.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (25/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Standard
Jess Thorup

Plus de news

À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi" Interview

À 5 points d'Anderlecht, cinquième, le Standard est-il déjà dos au mur ? "C'est là qu'est le grand défi"

06:00
Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

Qui le relancera ? Un ancien chouchou des supporters du Standard à nouveau sans club

07:00
Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans" Interview

Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

16:40
"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

"Je serais parti même si Mons ne cherchait pas de coach" : les mots très secs de Dražen Brnčić à Virton

07:20
Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

Barcelone rit jaune : la sortie polémique de Thibaut Courtois avant le Clásico

06:20
Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

14:23
1
Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

22:40
Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

23:20
Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

23:00
Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

22:20
Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

22:00
Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

21:40
Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

21:20
Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

21:00
"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

20:40
2
Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

20:20
Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

20:00
Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

19:40
Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

18:40
La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

19:20
Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

18:55
Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

18:20
Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

17:53
Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

17:40
Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

17:20
Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

17:00
Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

16:20
Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

16:00
Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

15:00
Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

15:31
Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

14:40
Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?

Lucien D'Onofrio a récupéré une action du Standard : quel rôle pour l'ancien dirigeant ?

09:30
Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

13:18
Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

14:00
"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

13:40
Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai Rem KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 16:00 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 18:15 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 20:45 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 25/10 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 25/10 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 25/10 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 25/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup den strep den strep a propos de "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved