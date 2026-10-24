Le soutien inattendu d'un coach de D1A à Casper Nielsen : "Je le connais depuis très longtemps"

Le Standard devra se passer de Casper Nielsen pendant six semaines. Touché au mollet, le milieu de terrain danois manquera aux Rouches, à commencer par demain contre Genk. Jess Thorup a tenu à en toucher un mot.

Casper Nielsen semblait sur le retour après un début de semaine douloureux. Mais le voici désormais à l'infirmerie pour six semaines. "Son pied avait dégonflé après la semelle reçue en Coupe de Belgique. Il a fait une partie de l'entraînement mardi. Mais mercredi, après une heure, il a senti un problème musculaire au mollet. Comme un coup de couteau. L'IRM a révélé une déchirure musculaire", confirmait hier Vincent Euvrard lors de sa conférence de presse.

Thorup déçu de ne pas pouvoir affronter Nielsen

Le Standard devra donc se passer de lui dès demain lors du déplacement à Genk. Une fameuse tuile. Lors de son point presse, Jess Thorup ciblait justement la bataille de l'entrejeu comme la clé de la rencontre, en en faisant une force des Rouches.

L'entraîneur du Racing est apparu assez touché par le forfait de Nielsen. Et il ne s'agissait d'un accès de politesse surjoué. Les deux compatriotes sont plus proches qu'il n'y paraît.

Presque une histoire de famille

"Je connais Casper depuis très longtemps", confirme Thorup, cité par Het Belang van Limburg. "Nous sommes tous les deux originaires d'Esbjerg ; son père Henrik était mon coéquipier là-bas".

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La rencontre de demain aurait donc pu être un beau clin d'oeil si Nielsen n'était pas cloué à l'infirmerie. D'autant qu'il n'a encore jamais joué contre une équipe dirigée par Thorup en Belgique. Lorsque ce dernier était l'entraîneur à succès de La Gantoise (et très brièvement de Genk), le joueur était encore actif en D1B avec l'Union.