L'Antwerp a-t-il montré la voie...à la RAAL contre Charleroi ? "C'est ça qui les a gênés"

Scott Crabbé, journaliste football
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L'Antwerp a-t-il montré la voie...à la RAAL contre Charleroi ? "C'est ça qui les a gênés"
Photo: © photonews

Cette saison, seule l'Union Saint-Gilloise avait réussi à prendre ne fût-ce qu'un point (trois, pour l'occasion) face à Charleroi. L'Antwerp l'a imitée de manière assez retentissante hier après-midi. Une victoire qui a fait énormément de bien au Bosuil.

Avec cinq défaites en championnat d'un côté et quatre victoires de l'autre, Charleroi se présentait à Anvers comme favori clair. Mais le jeu à risque des locaux a fini par payer, avec cette victoire par trois buts d'écart.

L'Antwerp retrouve sa vigueur

Les discours étaient donc forcément bien différents à l'interview. Là où les Zèbres accusaient le coup, les Anversois profitaient de cette communion collective retrouvée.

"C'est un gros résultat. Grâce à une bonne énergie, on a su montrer notre capacité à faire mal, le travail commence à payer. C'est très satisfaisant mais on a donné trop de possibilités à l'adversaire", note l'entraîneur Marvin Compper.

Charleroi dépassé

Même topo pour Arthur Vermeeren : "On a mis beaucoup d'énergie dans les duels, beaucoup d'intensité, c'est ce qui a gêné Charleroi. C'est la victoire du groupe, on doit continuer à travailler car même dans les défaites, on trouvait des points positifs".

Lire aussi… L'Antwerp renoue avec la victoire au Bosuil contre Charleroi
Une victoire éclatante qui permet à l'Antwerp de prendre ses distances sur la zone rouge (sept points d'avance sur les deux dernières places). De son côté, Charleroi pourrait être doublé par l'Union Saint-Gilloise mais finira tout de même le week-end dans le top 4. Il faudra malgré tout réagir lors du match toujours très attendu contre la RAAL dimanche prochain.

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