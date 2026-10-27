"Je ne regrette rien" comment Igor De Camargo aurait pu faire son retour au Standard

Genk - Standard, un match toujours particulier pour Igor De Camargo, qui a joué pour les deux clubs. L'ancien Diable Rouge est d'ailleurs l'entraîneur des U23 du Racing, mais il aurait tout aussi bien pu être à la tête du SL 16.

Dimanche après-midi, Genk l'a emporté 2-1 contre un Standard réduit à dix. Le but de la victoire a été inscrit par Aron Bibout, qui a profité d'un contrôle de la poitrine de Dennis Ayensa dans son propre rectangle pour une finition presque 'à la De Camargo'.

L'appel du Standard

L'ancien attaquant des Rouches est l'entraîneur des U23 limbourgeois depuis janvier dernier, avec un certain Sébastien Dewaest dans son staff. Un retour aux sources qui aurait également pu se dérouler au Standard.

L'été dernier, Igor De Camargo avait en effet la possibilté de revenir en bords de Meuse pour y reprendre le SL 16. Tout juste sorti d'une fin de saison frustrante au RWDM, il a finalement rejoint les Francs Borains.

De Camargo ne regrette pas son choix

Il leur avait déjà donné son accord. "Je suis un homme de parole. C’est une qualité que j’ai héritée de mon grand-père. Je viens d’une époque où, quand on se serrait la main, on respectait les accords conclus, même sans signer de contrat", explique-t-il à SudInfo.

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L'aventure dans le Borinage a toutefois tourné court, avec cette fin de collaboration dès le mois de novembre. "Je ne regrette rien. Je le répète, mon passage chez les Francs Borains m’a permis de réfléchir à la manière dont je dois choisir un projet. Cela dit, le Standard ne disposait pas de la stabilité que le club a peut-être retrouvée aujourd’hui, et que j’apprécie tant ici, dans le cadre de mon travail à Genk".