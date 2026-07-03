Officiel : Sébastien Dewaest se lance comme entraîneur dans l'un de ses anciens clubs

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Sébastien Dewaest se lance comme entraîneur dans l'un de ses anciens clubs
Photo: © photonews
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Sébastien Dewaest a raccroché les crampons il y a quelques semaines et se prépare à débuter sa reconversion. L'ancien défenseur a intégré le staff des U23 du Racing Genk.

En avril dernier, Sebastien Dewaest avait confirmé qu'à l'issue de la saison, il mettrait un terme à sa carrière de joueur, refermant ainsi un long chapitre qui l'a emmené de Lille jusque chez les Francs Borains en passant par Roulers, Charleroi, Genk, Toulouse, Louvain et Limassol.

L'ancien défenseur des Zèbres restera toutefois très proche du terrain, puisqu'il se recycle comme entraîneur. La première étape de cette reconversion est officielle : Dewaest intègre le staff des U23 de Genk, chez qui il sera l'adjoint d'un certain Igor De Camargo.

Les deux hommes se connaissent à merveille : ils ont évolué de concert à Genk, De Camargo a également lancé sa carrière d'entraîneur principal en coachant Dewaest chez les Francs Borains il y a un an, avant de revenir dans le Limbourg.

Sébastien Dewaest revient à son tour en terrain connu : il a été champion avec Genk en 2019, quand il formait la charnière centrale avec Jhon Lucumí, il a également porté le brassard de capitaine à plus d'une reprise.

Apporter son exigence aux jeunes du Racing

"Sébastien sait ce qu'il faut pour performer au plus haut niveau. Il sait gérer la pression, les responsabilités et les déceptions, tant au niveau national qu'international. Il doit transmettre cette expérience à la prochaine génération de joueurs", déclare Stijn Haeldermans, coordinateur technique de Jong Genk.

Le principal intéressé partage son enthousiasme : "J’ai vécu les plus beaux moments de ma carrière à Genk. J’ai constaté par moi-même qu’un match se gagne non seulement grâce au talent, mais aussi grâce à l’engagement et au mental. Je souhaite transmettre cette expérience à tous les jeunes talents qui font leurs premiers pas dans le football professionnel ici", explique-t-il dans le communiqué officiel. Sébastien Dewaest sera rapidement dans le bain puisque les espoirs limbourgeois reprennent l'entraînement mardi prochain. 

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