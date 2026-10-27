Léo Pétrot devait-il être exclu ? Jonathan Lardot très étonné par l'arbitrage de Gand - Anderlecht

Léo Pétrot s'est rendu coupable d'une intervention très dangereuse sur Tibe De Vlieger à l'occasion du déplacement d'Anderlecht à La Gantoise. Jonathan Lardot confirme au nom du département arbitral que le défenseur des Mauves aurait dû être exclu.

Jonathan Lardot a eu du boulot pour sa revue hebdomadaire des phases litigieuses du week-end de Pro League. Après s'être exprimé sur la carte rouge reçue par Matthieu Epolo, le patron de l'arbitrage belge s'est positionné quant à l'intervention de Léo Pétrot.

Un pied bien trop haut levé

Le défenseur français a essuyé ses crampons sur le thorax de Tibe de Vlieger, qui entamait une reconversion offensive à 60 mètres du but adverse. Les Gantois ont réclamé l'intervention du VAR, qui n'a rien voulu savoir.

Jonathan Lardot s'en étonne : "Lorsqu’on analyse cette phase, on a tendance à se focaliser sur le point de contact. Effectivement, celui-ci n’est pas impressionnant en soi. Mais il faut aussi tenir compte de la manière dont le joueur intervient".

Léo Pétrot s'en sort bien

"Pétrot avait une vue assez claire sur son adversaire. Le rebond du ballon rendait le contrôle moins maîtrisé, tandis que l’intensité de son intervention rendait le geste plus impressionnant et plus dangereux. J’aurais préféré qu’un carton rouge soit directement brandi, non pas tant en raison de l’intensité du geste que du risque pris par le joueur d’Anderlecht", avance Lardot.



Des gestes si dangereux n'ont pas leur place sur un terrain. "Mon message aux arbitres serait le suivant : doit-on attendre qu’un joueur soit sérieusement blessé pour prendre une décision forte et prévenir ce type de contact ? Il faut prendre des décisions fortes pour protéger l’intégrité physique des joueurs".