Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le carton rouge d’Epolo continue de faire débat : Jonathan Lardot est très clair
Photo: © photonews
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Le carton rouge reçu par Matthieu Epolo lors de Genk-Standard a suscité de nombreuses discussions le week-end dernier. Le gardien du Standard est entré violemment en collision avec Rafiu Durosinmi et a même perdu connaissance pendant un instant, mais il a tout de même été exclu après cette phase. Jonathan Lardot a expliqué sur DAZN pourquoi il estime cette décision justifiée.

L’action s’est produite aux alentours de la demi-heure de jeu. Matthieu Epolo est sorti loin de son but pour intercepter un ballon en profondeur, tandis que Durosinmi a lui aussi continué son effort à fond. La collision a semblé particulièrement violente et les soins médicaux apportés au gardien du Standard ont d’abord été au centre de toutes les attentions.

Le patron de l'arbitrage Jonathan Lardot analyse la phase

Jonathan Lardot comprend que la situation soit, à première vue, surtout jugée sur l’impact de la collision. “Indépendamment de l’état de santé du joueur, je peux comprendre que cette phase paraisse très spectaculaire. C’est évidemment aussi particulièrement douloureux pour le gardien du Standard", concède le patron de l'arbitrage belge. 

Selon lui, cela ne change toutefois rien à l’analyse technique de l’action. Matthieu Epolo a d’abord touché le ballon avec son bras en dehors de la surface de réparation. En outre, Jonathan Lardot voit également une faute sur Durosinmi dans la même action, elle aussi en dehors des seize mètres.

Ce double élément est décisif, selon Lardot, dans la décision de l'arbitre. Sans la main d'Epolo et sans la faute du portier liégeois sur l’attaquant limbourgeois, Durosinmi aurait pu se diriger vers le but vide et marquer un but. C'est donc une occasion franche de but que Matthieu Epolo a empêchée.

Il n’y a donc guère de doute, pour Lardot, quant à la décision finale prise par l’arbitre Jasper Vergoote. "Si ce contact avec le bras et la faute sur l’attaquant n’ont pas lieu, l’attaquant se retrouve face à un but ouvert. C’est pourquoi je considère que le carton rouge est une décision tout à fait justifiée", conclut-il. 

Lire aussi… Matthieu Epolo a-t-il vu rouge à cause... du soleil ? L'étrange explication qui prend en fait tout son sens

Après avoir repris conscience, le gardien du Standard de Liège a été immédiatement exclu, sans la moindre hésitation de la part de Mr Vergoote. Salieu Drammeh en a fait les frais indirectement, et a été remplacé par Lucas Pirard qui a pris place entre les perches liégeoises pour le reste de la rencontre. 

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