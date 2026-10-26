🎥 Pas de carte rouge pour Léo Petrot (Anderlecht) ? La nouvelle décision arbitrale insensée du week-end

Rouge pour Dante Vanzeir ? Logique. Jaune pour Léo Petrot ? Bizarre. Le défenseur d'Anderlecht a envoyé ses crampons dans le thorax du jeune Tibe De Vlieger pour stopper une contre-attaque gantoise. Deux poids, deux mesures ? C'est exactement ce que l'on reproche à l'arbitrage en Belgique depuis bien trop longtemps désormais.

Le Sporting d'Anderlecht a été balayé sur la pelouse de La Gantoise, ce dimanche (4-0). Et la donne aurait même pu être encore plus salée pour les Bruxellois.

En effet, que se serait-il passé si l'arbitre Erik Lambrechts avait exclu Léo Petrot pour son intervention non maîtrisée sur Tibe De Vlieger après à peine plus de vingt minutes ?

Le défenseur anderlechtois a envoyé ses crampons dans le thorax du jeune milieu de terrain des Buffalos, qui entamait une reconversion offensive à 60 mètres du but adverse. Les Gantois ont réclamé l'intervention du VAR, qui n'a rien voulu savoir.

Rouge pour Dante Vanzeir, pas pour Léo Petrot ?

Une décision presque amusante (sentez l'ironie) lorsque, dans la même soirée, à quelques dizaines de kilomètres de là, Dante Vanzeir reçoit une carte rouge pour une semelle bien plus "basse" sur Denzel De Roeve.

Ne vous y méprenez pas. Oui, l'attaquant du Cercle méritait évidemment d'être exclu pour cet excès d'engagement et cette intervention dangereuse, les pieds en avant et non maîtrisée. Mais elle n'était pas plus dangereuse que celle de Léo Petrot à Gand. Deux poids, deux mesures ? C'est ce que reprochent les observateurs de notre football au sujet de l'arbitrage, et ce depuis bien trop longtemps désormais.



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Qui de Daan Heymans ?

Auteur d'une semelle sur le genou d'Adnane Abid, le joueur du Racing Genk a d'abord écopé d'une carte jaune, avant que le VAR n'appelle Jasper Vergoote pour lui faire changer sa décision.

Une décision qui semble logique au vu de la dangerosité du geste et de la hauteur de la semelle de Daan Heymans. Celle de Léo Pétrot était encore plus haute. L'Anderlechtois s'en est bien sorti.

😵 | Le KAA Gent voulait voir une autre couleur, mais la VAR n’intervient pas. 🖥️❌ #GNTAND https://t.co/257Aa3IoIW — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 25, 2026

🟥 | Dante Vanzeir voit rouge après ce tacle contre son ancien club. 😵👀 https://t.co/xnQIrdfIVm — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 25, 2026