Stefan Krämer était dépité: "Je suis certain qu'à Anderlecht, on ne sifflerait pas ce penalty pour nous"

Le coach des Pandas ne pouvait que constater les faits: son équipe a laissé filer la victoire dans la dernière seconde.

Après la rencontre, c'est un Stefan Krämer qui était presque fataliste en conférence de presse. Il est revenu sur la rencontre des siens et donc sur le nul.

"Je n'ai pas encore revu la phase du dernier penalty mais je suis sûr qu'on ne méritait pas cela. Après le premier penalty on a eu un peu de mal à revenir mais les gars l'ont fait avec pas mal de jeunes dans le onze, on était bien organisés, on a eu des occasions, on leur a posé des problèmes. En seconde période on a perdu le ballon trop vite mais on a bien défendu, il y a eu moins d'occasions. On peut tirer de la confiance car on a bien abordé ce match, je leur dirai demain, on a posé des problèmes à pas mal de bonnes équipes. Le penalty? Je suis certain qu'à Anderlecht, on ne sifflerait pas penalty pour nous".