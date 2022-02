Stef Peeters est lucide: "Nous ne méritions pas de gagner, c'est déjà un miracle"

Stef Peeters aura tout vécu en seconde période. Il a d'abord donné l'avantage à son équipe avant de faire la faute qui a créé la polémique en fin de rencontre.

En effet, en seconde période et après un bel effort de N'Dri, Peeters a marqué un but dans un angle très fermé. Une belle efficacité pour lui et pour les Pandas qui avaient rentabilisé leur seule occasion de la seconde période.

"Nous n'aurions pas mérité de gagner, a estimé Stef Peeters. "Mais naturellement, c'est au final assez décevant d'encaisser un deuxième but sur ce penalty. Mais nous devons regarder aussi comment nous avons joué".

Peeters parle ensuite du petit noyau de l'équipe: "Quand on voit l'équipe alignée ce soir, avec notre tout petit noyau, c'est un miracle de pouvoir faire match nul contre cet Anderlecht-là. Maintenant on le sait tout est toujours possible, il faudra bien gérer le match retour".

Ce sera pour le 3 mars prochain.