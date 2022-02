Julien Ngoy un peu dépité : "Seize matchs sans victoire, c'est horrible"

Eupen n'a rien pu faire pour empêcher Anderlecht de prendre les trois points ce dimanche. Julien Ngoy, l'un des meilleurs Pandas sur le plan offensif, était un peu dépité.

L'AS Eupen s'est mise en difficulté toute seule en concédant deux buts très rapidement sur de grossières erreurs. "Bien sûr, encaisser si rapidement, ça fait mal, mais nous avions encore 85 minutes pour revenir. Ca nous a handicapés, cela dit. Mais nous avons pressé, forcé le 2-1 sur une erreur de leur part", pointe Julien Ngoy. "On a continué à bosser, pas le choix. Dans notre situation, il n'y a pas de relâchement possible. Le prochain match, c'est Gand, il faudra essayer de performer".

Ngoy ne pense d'ailleurs pas que le calendrier difficile est à prendre avec crainte : "Nous venions ici pour faire un résultat aussi. Depuis que je suis à Eupen, c'est ma première défaite ici, je pense. Jeudi, nous aurions dû gagner et il s'est passé ce qui s'est passé. Nous venions pour prendre les trois points ici", affirme-t-il. "Il est temps de prendre des points, c'est clair. Ca fait combien, là ... 16 matchs sans victoire ? C'est horrible. Si j'avais la formule, je vous le dirais, on l'appliquerait. Ce n'est pas une question de confiance, nous connaissons nos qualités. Mais voilà, parfois, malgré de bons matchs, les points ne tombent pas. On va continuer".