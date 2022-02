Refaelov a vu Anderlecht dominer la seconde période: "Nous avons tellement été malchanceux cette saison"

Lior Refaelov a égalisé dans les toutes dernières secondes de la rencontre à Eupen. Les deux équipes devront donc se départager lors du match retour le 3 mars prochain.

Du côté d'Anderlecht, on se voulait positif et surtout on voulait ne pas dramatiser: "Nous avons créé trop peu aujourd'hui", a déclaré Refaelov. "Ce n'était pas facile face à un bloc bas. Mais si nous continuons à travailler comme le coach le demande, cela viendra. Le penalty? Je pensais que j'étais en dehors mais finalement j'étais sur la ligne".

"Mais nous avons tellement été malchanceux cette saison, c'est incroyable. Mais nous avons été ce soir toute la deuxième période devant le rectangle adverse. Eux, ils sont venus une seule fois et ils ont marqué. C'est comme cela depuis le début de la saison. Ce soir ils ont trois occcasions et ils marquent deux buts, mais on a dominé toute la seconde période. Nous devrons maintenant faire le travail lors du match retour pour aller en finale".