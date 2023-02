L'Union évite le piège de l'Antwerp et prend une option sur la finale de la Coupe !

L'Union a très souvent calé face à l'Antwerp avant d'émerger en toute fin de rencontre dans cette demi-finale aller de Coupe de Belgique.

Peu de changements dans les 11 respectifs. Côté Union, Adingra est laissé sur le banc. Lapoussin est titulaire à gauche. Côté Antwerp, Bataille est titulaire à la place d'Avila. Janssen retrouve sa place de titulaire. Comme prévu, Stengs, exclu ce dimanche contre Anderlecht, est aligné d'entrée.

Dans une belle ambiance et sous les yeux de Dante Vanzeir, cette rencontre au sommet peut débuter. Les deux équipes pressent beaucoup, mettent beaucoup d'intensité et veulent prendre le jeu à leur compte. L'Antwerp presse bien et tente de pousser l'Union à la faute. L'Union joue en construisant et en se portant vers l'avant, sans succès.

Sans se montrer mauvaises, les deux formations peinent à trouver la faille face à une très bonne défense adverse. Si bien que les minutes s'engrangeaient et que les gardiens n'avaient pratiquement aucun travail déterminant à faire.

© photonews

Le jeu semblait bien se débrider un peu à la demi-heure. Dans une bonne position de frappe, Ekkelenkamp tentait au but mais envoyait le ballon au-dessus (28e). L'Union répliquait mais la seule occasion venait de Nilsson, qui plaçait à ras de terre mais loupait le cadre (30e).

Malgré un temps fort en fin de première mi-temps, l'Union ne parvenait pas à obtenir une nouvelle opportunité sérieuse. Les deux équipes se quittaient dos à dos après 45 premières minutes très sérrées.

© photonews

L'Union remontait sur le terrain avec de meilleures intentions que les Anversois, qui défendaient à onze derrière. Dominateurs, les Unionistes tentait tant et plus de faire craquer l'Antwerp mais, malgré quelques belles phases de jeu, ne parvenaient toujours pas à faire sauter le verrou.

La plus grosse occasion vient de Boniface qui oblige Butez à un superbe arrêt sur une tête puissante. Mais le Nigérian était hors-jeu (50e). Ultra-dominé, l'Antwerp tente bien de créer l'étincelle mais Janssen frappe mollement à côté (60e). L'Union en semblerait presque résignée, à l'image de cette frappe de loin de Nieuwkoop, largement au-dessus (64e).

Après une nouvelle frappe manquée de Boniface, Geraerts décide de remplacer le Nigérian par le transfuge hivernal, Yorbe Vertessen (75e).

Finalement, et alors qu'on ne s'y attendait plus vraiment, Lapoussin est sorti de sa boîte et a délivré un centre plongeant qu'a repris Nieuwkoop au second poteau. Sa reprise de la tête a lobé Butez et placé méritoirement les Unionistes devant (1-0, 85e).

Le score ne bougera plus. L'Union s'impose méritoirement face à un Antwerp qui s'est progressivement éteint au fil de la rencontre. Rien n'est encore fait, loin de là !