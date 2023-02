Vertessen, baptême du feu à l'Union : "Je vais devoir montrer que je mérite de jouer"

Le nouvel attaquant de l'Union Saint-Gilloise a fait ses premiers pas ce mercredi soir face à l'Antwerp.

Dans une rencontre compliquée et finalement remportée par l'Union sur le score de 1-0, cette demi-finale de Coupe de Belgique a aussi été l'occasion pour le public du Duden de découvrir Yorbe Vertessen. Le successeur de Dante Vanzeir est monté en fin de rencontre à la place de Victor Boniface.

"Je me sens bien, je suis en forme. J'ai déjà parlé avec Geraerts", a déclaré Vertessen en zone mixte."(Le fait que je doive remplacer Vanzeir) Je vois cela comme une opportunité. Je ne ressens pas vraiment de pression. Dante et moi avons des points communs mais j'ai aussi d'autres qualités que lui. Nous sommes deux joueurs différents. La concurrence ? Je vais devoir montrer que je mérite de jouer, me montrer."

Je vais devoir me montrer

Geraerts a également commenté les premiers pas de son nouvel attaquant. "Il vient d'avoir ses premières minutes de match. Il est là depuis deux jours. Ce n'était pas évident pour lui de rentrer dans un match pareil. Il a travaillé, fait quelques appels en profondeur. Il peut s'adapter maintenant au football belge et de l'Union. Nous allons prendre beaucoup de plaisir avec lui dans les semaines à venir."

Le jeune attaquant prêté par le PSV a en tout cas déjà impressionné dans le vestiaire. "Il a des qualités, il les a déjà montrées à l'entraînement. On compte sur lui pour la suite, pour la fin de saison. On sait que c'est un profil qui nous manquait depuis le départ de Vanzeir. Il va nous faire du bien", a commenté Ismael Kandouss.