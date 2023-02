Toby Alderweireld hors de danger après ses propos sur l'arbitrage ? "Les émotions peuvent être fortes après un match"

Le capitaine de l'Antwerp avait ouvertement critiqué l'arbitrage de Jonathan Lardot après la demi-finale de Coupe de Belgique perdue face à l'Union (1-0).

"L'Union a joué à 12 contre 11 aujourd'hui. C'est maintenant la deuxième fois que nous venons ici et autant de fois que l'arbitre n'est pas au niveau, point final." Ce furent les propos de Toby Alderweireld après la rencontre de ce mercredi soir.

Pourtant, le capitaine de l'Antwerp n'aurait peut-être pas à craindre de représailles. "Nous aimons engager le dialogue avec les clubs ou les joueurs. Il ne faut pas non plus perdre de vue le contexte. Immédiatement après un match, les émotions peuvent être fortes en interview. Et plus tard, ils y réfléchissent de manière plus nuancée. Ce ne serait pas la première fois qu'un joueur s'excuse pour ses déclarations après coup", a déclaré Stéphanie Forde du Referee Department, sur Het Laatste Nieuws.

Le Referee Department ne devrait prendre aucune mesure supplémentaire envers Alderweireld, ajoute le journal. Par contre, le Parquet fédéral pourrait quant à lui poursuivre Alderweireld, s'il considère que l'intégrité du corps arbitral a été remise en question.