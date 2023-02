Loic Lapoussin, homme du match : "J'ai l'impression qu'en Belgique, je suis sous-coté"

Le latéral de l'Union Saint-Gilloise a délivré l'assist sur la tête de Nieuwkoop ce mercredi soir en demi-finale aller de la Coupe de Belgique contre l'Antwerp. Un assist qui vaut son pesant d'or, puisqu'il a amené le seul but de la rencontre, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire

A nouveau titularisé par Karel Geraerts, Lapoussin s'est montré décisif ces dernières semaines pour l'Union, délivrant aussi un assist parfait en sortie de banc pour Nilsson lors de la victoire étriquée face à OHL (1-0).

Après quelques galères, Lapoussin is back. Et il veut que la Belgique s'habitue définitivement à le voir réaliser le même type de prestation que ce mercredi, où il a multiplié les belles actions et les gestes techniques sur son côté gauche.

"J'ai l'impression qu'en Belgique, on ne chante pas assez mon nom, que je suis assez sous-coté", a laché Lapoussin à RTL Sport après la rencontre. "On me reproche de ne pas être assez décisif, je sais que je dois faire un effort à ce niveau-là."